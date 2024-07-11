健康網》紅通通「酒糟鼻」不是酗酒！ 醫教3妙招遠離

醫師表示，目前沒有研究表示酒糟鼻與酒精攝入有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人鼻子附近出現大塊紅腫，碰到酒精更是明顯，誤認為是酗酒過度導致；對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，它是1種慢性炎症性皮膚疾病，在中青年人中較為常見，目前「沒有研究表示它與酒精攝入有關」，但如果愛喝酒又有易發酒糟鼻的體質，容易因飲酒過量，引起血管擴張，出現紅鼻子。因此建議若想遠離可做好3招避免，包括：保濕和防曬、避免刺激，以及尋求專業。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，玫瑰痤瘡，俗稱「紅鼻子」，是1種慢性炎症性皮膚疾病，通常影響面頰、鼻部，呈現持久的潮紅狀態。這種病症在中青年人中較為常見，尤其是「歐洲的男人」中很常見。其可能導致鼻子上出現紅腫和類似粉刺的膿包，鼻子皮膚看起來腫脹並有擴大的毛孔。歐洲人俗稱為「威士忌鼻」或「金花」，有時也稱為「馬鈴薯鼻」。

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黃軒進一步解釋，鼻部肥厚（Rhinophyma），也是1種罕見的玫瑰痤瘡，屬酒糟鼻的醫學術語，這種「酒鬼的鼻子」，卻不一定是由酒精成癮或濫用引起，目前「沒有研究表示它與酒精攝入有關」。但如果愛喝酒的人，剛好有易發玫瑰痤瘡的體質，容易使鼻子外觀惡化，推測因飲酒過量時，容易引起血管擴張，出現紅鼻子。

極端寒冷、悶熱天氣 易致鼻子皮膚發紅

天氣變化容易影響皮膚，黃軒說明，天氣極乾燥、極端悶熱下，可能加劇皮膚紅腫，尤其在極寒冷環境下，皮膚容易乾燥，尤其是在臉部，導致鼻子皮膚變得紅腫；或是在悶熱環境中，也可能使鼻子皮膚更容易發紅。因此提供3個避免紅鼻子妙招：

●保濕和防曬：保持皮膚水分和防曬是預防和減輕紅鼻子的關鍵，建議選擇溫和、不刺激的護膚產品使用。

●避免刺激：其實「禁酒、禁辣」，還有避免暴露在極端溫度下，是最省錢、省時、省危害健康最有效的方式。

●尋求專業：如果紅鼻子情況持續或加重，應及時就醫，尋求專家醫師的建議。

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