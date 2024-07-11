喉部移植里程碑！美癌男重獲聲音 波士頓腔也留下

喉癌患者凱迪安（中）接受喉部移植手術後，波士頓口音不變。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國麻薩諸塞州一名癌症患者近日成功接受了喉部移植手術，重獲說話能力。根據《美聯社》報導報導，這是美國首次為癌症患者進行喉部移植手術，也是全球少數幾例之一。神奇的是，病患不僅重獲說話能力，還保留了他標誌性的波士頓口音。

59歲的馬提‧凱迪安（Marty Kedian）是美國第3位接受完整喉部移植的患者，也是首位因癌症而接受此手術的病患。凱迪安的妻子吉娜（Gina）發現了梅奧診所（Mayo Clinic）的研究後，主治醫師洛特（Lott）認為凱迪安是適合的候選人，因為他的癌症生長緩慢，而且更重要的是，由於先前接受過腎臟移植，凱迪安已經在服用抗排斥藥物。

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醫療團隊花了10個月的時間，才找到一位合適的已故捐贈者，其喉部健康且大小適中。今年2月29日，6名外科醫生進行了長達21小時的手術。他們首先移除了凱迪安的癌變喉部，然後移植了捐贈的喉部以及必要的鄰近組織，包括甲狀腺和副甲狀腺、咽喉和氣管上部，以及供應這些組織的微小血管。最後，他們使用新的顯微外科技術，連接了對凱迪安感知吞嚥需求和移動聲帶至關重要的神經。

凱迪安約10年前被診斷出罕見的喉軟骨癌。在經歷十多次手術後，他需要氣管造口來幫助呼吸和吞嚥，只能發出微弱的嘶啞聲音。為了能用自己的聲音為孫女朗讀睡前故事，凱迪安決定參與梅奧診所的臨床試驗。

手術後3週，凱迪安就能說出「你好」。目前他已經可以吞嚥食物，從蘋果醬到漢堡都能進食。他表示，每天都在進步，希望能儘快恢復正常生活。

手術4個月後凱迪安表示：「大家都要發聲。我想讓大家知道，聲帶成功移植是可行的。」雖然聲音略帶沙啞，但他已能連續談話1小時。最令他欣慰的是，他的波士頓腔調居然沒有改變。

回想起手術後第一次打電話給82歲的母親時，凱迪安激動地說：「她可以聽到我的聲音了...跟母親講話，對我很重要。」這一刻不僅標誌著醫學的突破，也體現了親情的力量。

專家認為，這項研究對於使喉部移植成為可行選擇至關重要。然而，要使這種手術更加普及可能還需要多年的研究。目前，這項臨床試驗只能接受9名候選人。美國防癌學會指出，喉癌是需要喉部移植的最大原因。預計2024年將有1萬2600人被診斷出患有喉癌，其中數千人可能需要完全切除喉部。

凱迪安的成功案例不僅展示了醫學技術的進步，也為眾多喉癌患者帶來了希望。更重要的是，它證明了即使在面對如此重大的健康挑戰時，人們仍能保持自己的獨特性——就像凱迪安保留了他的波士頓口音一樣。

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