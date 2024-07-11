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健康網》戒不掉含糖飲料？ 醫授4技巧拒絕被糖操控
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕一天一蘋果，醫師遠離我；一天一杯飲料，肥肉找上我！炎炎夏日，戒不掉甜又清涼的飲料嗎？書心健康管理診所院長許書華指出，如果想要減重成功，拒絕被糖操控是首要任務，並提供4個戒糖技巧：循序漸進、養成定時喝水習慣、用健康零嘴取代甜食、轉移注意力。
許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文表示，含糖飲料就像是類毒品，想喝時，大腦分泌巴胺、血清素上升；喝完後大腦的多巴胺、血清素下降，讓你還想繼續喝，會陷入索取跟獲得的循環，沒喝到飲料時，心情甚至會煩躁。
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糖上癮跡象
●一天至少一杯含糖飲料或咖啡。
●即使不餓還是想吃甜點。
●不接觸甜食和飲料感到煩躁。
●心情不好時，會想甜食慰勞自己。
●吃到甜食時，會有慚愧感。
戒糖小技巧
●循序漸進：從飲食減糖開始，突然的「斷糖」反而會適得其反，慢慢來才是最快的方法。
●養成定時喝水：不要等口渴才喝，增加攝取蛋白質及蔬菜，來穩定血糖。
●健康零嘴取代甜食：水果與無調味堅果，取代嘴饞時刻，可用無糖花茶、氣泡水代替含糖手搖飲。
●其他紓壓方式轉移注意力：清空視線內含糖分子（零食、餅乾等），用定期運動、慢跑，增加腦內啡分泌。
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