健康網》3D齒雕做完怪怪的？ 醫：出現3情況快回診

醫師指出，要避免術後不適的關鍵在於良好的口腔護理習慣，以及定期回診檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕3D齒雕又稱為陶瓷嵌體，是一種修復牙齒缺損的治療方式，員林銓威、台中東隆牙醫師劉馥萱表示，3D齒雕術後可能會出現一些不適症狀屬正常現象，若出現3種特殊狀況請請留意回診檢查，包括：咬合不適、牙齒敏感、磨牙破損。

劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贗復家庭牙醫」發文，3D齒雕術後可能會出現一些不適症狀．像是咬合不適﹑牙齒敏感等，多屬正常現象。

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●咬合不適：經過填補過後的牙齒，需要時間咬合適應，若持續不適請回診調整。

●牙齒敏感：冷熱敏感症狀一般會在數天內緩解，但若發現敏感狀況未消退甚至轉為疼痛，請盡速回診檢查。

●磨牙破損：有夜間磨牙習慣者，應於夜間佩戴牙齒護套，避免齒雕不當磨損破裂。

她表示，避免術後不適的關鍵在於良好的口腔護理習慣，以及定期回診檢查，如果有任何不適或後遺症出現，應盡早與牙醫聯絡並獲得適當的處理與治療。

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