健康網》痛到吃飯都難！醫列網球肘治療4招

醫師指出，，如果患有網球肘，就會容易出現僵硬疼痛，甚至無力以致無法完成動作，尤其在抓握或伸展時會特別明顯；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期反覆使用手部運動者，要注意網球肘，手肘痛起來連吃飯都有困難！板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓分享4方法揮別網球肘，包括：冰敷後熱敷、配戴護具、、伸展運動、增生療法。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文指出，大家可不要被網球肘的名字給騙倒，網球肘的正式名稱為肱骨外上髁炎，只要有過度使用手部運動的人，像是家庭主婦、電腦工作者、搬運勞動者等，都有可能造成網球肘。

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他表示，由於做手部動作時會牽引肘部肌鍵，如果患有網球肘，就會容易出現僵硬疼痛，甚至無力以致無法完成動作，尤其在抓握或伸展時會特別明顯。

●冰敷後熱敷：原則上網球肘也是一種發炎反應，因此也可以依照冰敷後熱敷的方式來緩解疼痛。建議在急性期或剛做完劇烈運動/勞動時，先採取冰敷來緩和發炎狀態，這時候也務必要多多休息，約48小時後，就可以改採熱敷的方式，促進血液循環，緩解緊繃並放鬆肌肉。

●配戴護具：緩解網球肘最重要的一件事就是 適當休息，而配戴護具 即是一種保護方式，除了緩衝肌腱的張力，同時給予相應的支撐保護。雖然配戴護具時可能會讓動作比較不順暢，但這也是能時時提醒自己該好好休息的小幫手。

●伸展運動：前面有說到，網球肘大多是因為過度使用而引起，這也會導致肌肉的緊繃、疲勞，因此適時做些伸展運動，有助於紓緩手肘與手臂肌肉的負荷。像是將掌心向前，手指朝上，再用另外一手協助把手掌向內壓，就能讓前臂肌群獲得良好的延伸與放鬆。

●增生療法：如果在上述的緩解方法都沒有效，且反覆持續發作，醫師可能會建議可以採取增生療法，以超音波導引的方式注射PRP在發炎的部位，幫助刺激組織修復及再生，慢慢減少發炎反應的發生，達到有效緩解疼痛的效果。

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