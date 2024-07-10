JN.1疫苗10月與流感同步開打！莊人祥曝不買KP.2疫苗原因

衛福部疾管署說明秋冬新冠選定JN.1疫苗。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕今年秋冬新冠JN.1疫苗確定10月1日與流感疫苗同步開打，分成2階段接種。對於未買更新的KP.2疫苗，衛福部疾管署長莊人祥指出，目前聽說只供美國、加拿大，坦言「買不買得到也是問題」，且世界衛生組織（WHO）建議使用JN.1疫苗及有什麼就打什麼疫苗，不要為了等更新的疫苗而延遲接種，尤其高風險族群早打「利大於弊」。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，新冠病毒會不斷變異，疫苗更新追不上病毒變異速度，與流感疫苗相同，因此會有疫苗株、病毒株不吻合情形。回顧過去流感疫苗株與病毒株約3、4成不吻合，保護力落差約1、2成，等於前一代疫苗對新一代病毒仍具防護效益。

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李秉穎指出，WHO近日會議結論也指出，建議各國政府與專業機構，不應為了持續變異的病毒株而延遲接種疫苗，而是在有疫苗時，若高風險族群或特定對象有需要即應施打，強調病毒不斷變異，不可能永遠等新疫苗生產，以高風險族群而言，儘早接種比延後接種「利大於弊」。

目前疾管署已選定今年秋冬要採購JN.1疫苗，但美國食品暨藥物管理局（FDA）建議也可更新為KP.2疫苗，疾管署長莊人祥提到，WHO的建議為有什麼就打什麼疫苗，不要等更新的疫苗，尤其KP.2疫苗會不會來台送件審查藥證也是問題，目前聽說只供美國、加拿大，未打算提供其他國家，坦言「買不買得到也是問題」。

莊人祥指出，先前與莫德納的疫苗合約，今年秋冬預計再交貨550萬劑JN.1疫苗，明年秋冬還有270萬劑，至於明年都到貨後，未來會逐年評估是否持續提供公費接種，但現階段「沒有自費打算」。另外，目前莫德納XBB疫苗尚有270萬劑左右，持續提供民眾接種，若後續屆期或JN.1疫苗開打，「該報廢就報廢」。

今年公費新冠疫苗與流感疫苗同步開打，疾管署副署長曾淑慧說明，第一階段10月1日起適用，對象均是醫事及衛生防疫相關人員；65歲以上長者；55歲以上原住民；安養、長照等機構受照顧者及其所屬工作人員；滿6個月以上至高中職、五專一至三年級學生；孕婦；6個月內嬰兒父母；幼兒園、托育機構及居家托育人員等；具有潛在疾病者，包括19至64歲高險慢性病人、BMI（身體質量指數）大於等於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者；禽畜相關及動物防疫人員。

第二階段則是11月1日起開放接種，流感疫苗適用對象為50至64歲無高風險慢性病成人，新冠疫苗則是滿6個月以上民眾。

莊人祥提到，會鼓勵進校園接種，但考量1次打2針過程比較麻煩，尊重衛生局與學校安排。此外，今年對於醫療院所、衛生單位的接種獎勵會擴大辦理。

WHO會議建議，選定JN.1、KP.2等疫苗都能提供交叉保護，而選定JN.1仍具科學意義。（疾管暑提供）

莫德納JN.1疫苗動物實驗報告。（疾管暑提供）

WHO與世界各國衛生單位多選定JN.1為疫苗的病毒株。（疾管暑提供）

新冠病毒變異株演化情形。（疾管暑提供）

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