今年首例日本腦炎現蹤台中大里 住家附近有水稻田、鴿舍

衛生局提醒日本腦炎高峰期約在6至7月，應加強防蚊措施，降低感染風險。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣進入日本腦炎峰期，台中市出現今（2024）年首例日本腦炎個案，為大里區一名60歲家庭主婦， 6月出現發燒、頭痛、意識昏迷住進加護病房，目前仍住院治療，衛生局疫調發現她平時多在住家附近活動，附近有水稻田及鴿舍，為高風險環境，已設置捕蚊燈，提醒日本腦炎高峰期約在6至7月，應加強防蚊措施，降低感染風險。

衛生局長曾梓展表示，這名日本腦炎確診個案於6月10日出現發燒、頭痛就醫後未改善，12日因意識改變就醫收治入院，13日意識昏迷入住加護病房，後轉院至醫學中心，7月5日經中央實驗室檢驗研判確診，目前仍住院治療中，同住家人5人皆無症狀，衛生單位居住地調查發現居住地3公里內有水稻田、鴿舍等高風險環境，並設置捕蚊燈及民眾宣導。

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疾管署統計國內今年至7月9日累計日本腦炎確定個案13例，台中市出現首例，而日本腦炎潛伏期約5至15天，大部分人感染無明顯症狀，有症狀者有頭痛、發燒等，嚴重則可能意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡，致死率約20%至30％，存活病例中，約30%至50％有神經性或精神性後遺症。

曾梓展指出，豬隻、鳥類等動物為日本腦炎病毒宿主，日國內傳播病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，因此避免在黃昏與黎明時，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，並加強防蚊措施。

曾梓展強調，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，農產畜牧工作人員如未曾接種日本腦炎疫苗者，可前往台中市旅遊醫學門診，部立台中醫院或梧棲童綜合醫院經醫師評估自費接種，衛生單位持續執行催種衛教，提醒家中若有尚未完成日本腦炎疫苗接種的適齡嬰幼兒，也請儘速至各區衛生所或預防接種合約院所完成接種，以降低感染風險。

正值日本腦炎流行高峰，國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。（記者蔡淑媛攝）

台灣進入日本腦炎峰期，衛生局提醒減少於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，並加強防蚊措施。（市府提供）

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