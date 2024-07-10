提供第二個「家」！虎尾精神會所啟用 縣府拚設6處

全縣第二個精神會所「虎尾聚心會所」啟用，提供精神障礙患者社教場所，認識朋友。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣精神障礙者統計共4666人，但大多數因為疾病之故不敢社交，家屬也不放心讓他們獨自外出，縣府將以往「被動服務模式」轉為「主動協作」成立精神會所，而全縣第二座會所位於虎尾，日前啟用，提供病友可以放心重建生活。社會處表示，下一波會所預計選址沿海鄉鎮，就近服務病友。

社會處長林文志表示，2022年輔導心來富身心健康發展協會在斗六市成立第一間精神會所，修正過去「被服務者」模式轉為「主動參與」對待精神障礙患者，目前據點已有42名會員，每天多名會員皆開心參與所內工作日及活動。當時便有許多民眾盼望能將資源向西擴散，於是虎尾會所誕生。

請繼續往下閱讀...

協會理事長林淑圓表示，會所可讓精神障礙患者社交，讓每位病友分為「行政」、「餐飲」組，藉由社工、會員相互分工煮食、掃地，或者處理文書作業，更安排紓壓講座、園藝或美術課程。

林淑圓指出，以往精神障礙病患大多由親屬幫他們直接協助安排好生活瑣事，可能導致他們自立生活能力消退。而此處「化被動為主動」，讓病患能夠循序漸進培養自理能力，更能將此當成「家」，認識朋友。

協會社工督導郭麗瑛表示，目前斗六所會員們情緒相對穩定，有的病友已經減藥，因病住院比例大幅降低，有病友們一起找到目標，準備朝著國考努力；還有病友原本從父親接送到現在學會自己搭乘公車到會所，也漸漸喜歡上自己被需要的感覺。虎尾會所目前有5名會員，盼能拓展40人規模。

林文志表示，精神會所就像是他們第二個家，讓他們慢慢接受面對人，目標盼全縣能設有6處精神會所讓精神障礙患者不必舟車勞頓前往，下一波將選址沿海鄉鎮。

精神會所將每位會員各別分組討論工作，讓病友們能夠從中獲取「被需要的感覺」，慢慢接受面對人群。（記者李文德攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法