食藥署稱進口輸液有法源依據 藍委批錯誤引用：衛福部帶頭違法

新任食藥署署長莊聲宏今（10日）突然現身例行記者會，親上火線說明進口輸液疑慮。 （資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕國內鬧輸液荒，食藥署雖緊急透過國外廠商專案進口，遭國民黨立委羅廷瑋質疑無法源依據，衛福部長邱泰源當下沉默，但食藥署今（10）表示有法源依據。羅廷瑋表示，食藥署引用錯誤法源，規範是指輸入樣品且不得出售，但進口的食鹽水是樣品嗎？而且也未赴進口國家查廠，說有問題要依「消保法」求償，人民可以接受嗎？

衛福部次長林靜儀昨（9）天在臉書表示「有法源依據」，屬藥事法第27-2條第一項公告之必要藥品（生理食鹽水非屬必要藥品），則依同條第三項核准專案輸入或製造；倘尚未列於必要藥品，且臨床確有需求，則依藥事法第55條及藥物樣品贈品管理辦法第2條第7款「申請供公共安全或公共衛生或重大災害之用者」之依據予以核准，後續將該品項納入必要藥品。

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「沒有法源依據，衛福部就是帶頭違法！」羅廷瑋指出，後續將非必要藥品納入必要藥品，這是食藥署的事情；但對於沒法源依據的說法，食藥署今天說，是依藥事法第55條及藥物樣品贈品管理辦法第2條第7款「申請供公共安全或公共衛生或重大災害之用者」予以核准。

但羅廷瑋指出，依藥事法第55條規定，「經核准製造或輸入之藥物樣品或贈品，不得出售。請問食藥署所提供的生理食鹽水輸液，上面會印有樣品或贈品，是嗎？而且不得出售，食藥署引用錯誤的法條來做所謂的依據，令人百思不得其解。」

羅廷瑋更指出，申請公共安全及重大之災害的使用的前提是「樣品」，這些生理食鹽水是樣品嗎？而且重點在「不得出售」，為什麼還會有所謂的金額產生？這就是問題所在。

羅廷瑋再表示，請問缺藥是屬於公共安全、公共衛生，還是重大災害？專案進口輸液，現在加價購在健保有3億的額度，錢從哪裡來？既然法律有規定不得出售，這是政府的錯誤施政造成的，為什麼要全民買單？而且有所謂的金額產生，那為什麼要付錢，應該免費提供啊，因為是不得出售。

羅廷瑋表示，半年政府就已經掌握永豐有相關缺失，過往行政機關查驗的經驗，知道查廠的缺失不可能半年內改善，結果還讓這些問題越演越烈，只好專案進口。為什麼不即早應對，現在要用健保總額去付這些錢，這就是浪費錢。

羅廷瑋表示，食藥署跟大家說有問題可以去找消保，這可能會因為滅菌不完全造成有熱能反應，所以國內才會要求要合法、認證的GMP藥廠無菌操作，所以才會對永豐嚴謹去審查，但現在如果進口的東西對人民有危害，竟然叫人民去找消保，人民可以接受嗎？大家可以接受衛福部這樣做嗎？

羅廷瑋表示，已經有醫生舉出過去因為輸液造成人體危害的案例，所以進口的生理食鹽水沒有我國的藥品認證，出狀況問題到底誰負責？昨天問衛福部長有無查廠，今天回應日本有代為查證，難道發生問題要打跨國官司，要找日本來賠嗎？

羅廷瑋呼籲政府即早面對問題，而不是叫人民自己找消保法去求償，食藥署署長說進口食鹽水要用消保法，這個回應讓他無法接受，相信所有的民眾也無法接受，而且越南非屬會員國，政府本來就要到實地查廠，不是叫其他國家做認證就不了了之。

國民黨立委羅廷瑋。（記者劉宛琳攝）

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