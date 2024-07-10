健康網》照骨齡免憂輻射 醫：劑量超低=1次牙科全口X光

醫師說明，照骨齡非侵入性，輻射量極低，X光暴露時間只有幾秒鐘，左手掌也沒有重要器官，基本上相當安全；示意圖。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕X光照「骨齡」是協助評估孩子生長發育的一種方式，不過部分家長會擔心恐有輻射危害。禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒解釋，骨齡是照左手的X光，拍攝手腕這樣的小範圍部位的X光片檢查的輻射劑量非常低。相當於1次牙科全口X光，或等於1班台北到美國的飛機上2小時。遠低於我們日常生活中經常接觸到的輻射量。基本上相當安全。

多照左手 輻射量極低

陳菁兒在臉書粉專「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」發文表示，兒童內分泌或新陳代謝科醫師除了會測量孩子的身高體重百分位，同時也會照左手的X光，也就是「骨齡」來協助評估孩子的生長發育。而骨齡就是骨頭的年齡，用以評估孩子的成長情況，一個10歲的孩子，骨齡也可能顯示他像8歲、12歲的孩子一樣成長。每個人快慢不一。

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陳菁兒進一步說明，骨齡是照左手的X光，拍攝手腕這樣小範圍部位的X光片，檢查的輻射劑量非常低。具體的輻射劑量，因設備和檢查方式不同有所差異，但一般來說，手腕X光片的輻射劑量大約在0.001毫西弗（mSv）到0.01毫西弗之間。

陳菁兒提到，輻射除了一般生活上的各類應用之外，在我們的生活環境中，也存在著天然背景輻射，包括來自宇宙射線、地球岩石、建築材料和人體體內因自然存在，或呼吸飲食攝入人體的放射性核種輻射。依照台灣核能安全委員會的資料，台灣地區每人每年接受的天然背景輻射，劑量約為1.6毫西弗，相當於數百次手腕X光片的輻射劑量。

輻射量比搭機往返美國1趟低

為了讓這個數字更具體，她將手腕X光片的輻射劑量，與日常生活中的輻射來源，以及常見檢查的輻射劑量進行比較。

●1次左手骨齡X光攝影劑量：0.01毫西弗。

●1次牙科全口X光攝影劑量：0.01毫西弗。

●1次胸部X光攝影劑量：0.02毫西弗。

●1次頭部斷層掃描攝影劑量：2毫西弗。

●台北搭飛機往返美國西岸1趟劑量：0.09到0.14毫西弗。

醫師提醒，骨齡只是生長評估的其中一個項目，其他像是成長的速度，青春期發育，生活作息及營養攝取等都是評估要點；情境照。（圖取自freepik）

未進入青春期每年照1次

骨齡檢查的頻率，依照每個孩子的成長情況而有所不同。陳菁兒表示，一般來說，如果孩子的生長發育正常，沒有明顯的生長問題，且未進入青春期，一般不需要頻繁地進行骨齡檢查。通常，每年1次的檢查就足夠了。

如果孩子有生長或發育異常，例如生長遲緩、性早熟或其他內分泌問題，可能會建議每3到6個月進行1次骨齡檢查，以便及時發現問題，並採取適當的治療措施。或是正在進行相關治療中的孩子，也可能會較密切追蹤骨齡以評估治療效果。

陳菁兒總結，照骨齡非侵入性，輻射量極低，X光暴露時間只有幾秒鐘，左手掌也沒有重要器官，基本上相當安全。規則依照醫師建議、回診追蹤很重要。因為骨齡只是生長評估的其中一個項目，其他像是成長的速度，青春期發育，生活作息及營養攝取等都是評估要點，建議至門診追蹤，才能更全面的評估孩子成長。

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