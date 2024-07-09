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國中男生公費HPV疫苗 預計明年9月開打 經費從菸捐支應

2024/07/09 20:56

國健署指出，人類乳突病毒（HPV）疫苗，將擴大提供國中男性接種，相關費用將從菸捐支應，預計明年9月可以執行；情境照。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕為預防子宮頸癌發生，國民健康署已提供國中女性接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，明年則進一步編列預算，預計擴大提供國中男性接種。國健署長吳昭軍指出，相關費用將從菸捐支應，預計明年9月可以執行；據該署預估，國中男性接種費用需4.7億元，加上國中女性，總計約8億元。

接種HPV疫苗有助於預防子宮頸癌發生，目前台灣國中女性公費HPV疫苗接種率已達9成以上，但尚未提供同年齡層男性公費接種，故醫界呼籲將男生一併納入，以預防口咽癌等相關癌症，日前衛福部長邱泰源於立法院指出，已經在明年編列相關預算。

吳昭軍說明，國中男性接種HPV疫苗所需的費用將由菸品健康福利捐支應，國健署已經完成相關預算編列，後續待行政院最後核定，即可送入立法院審議，通過就會啟動採購措施，相關程序與業務都已經相當熟悉，因此實際接種時間希望可以落在2025年下半年，預估第1年接種率可達8成。

國健署癌症防治組組長林莉如則表示，粗估國中男性人數約落在9至11萬人，以每人2劑估算，1年所需的費用約4.7億元，其中包括疫苗費用、行政費用等，若加上國中女性接種所需的經費，粗估需要8億元左右。

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