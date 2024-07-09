健康網》孩子早熟真棒？ 心理師曝「親職化兒童」3問題

心理師指出，「親職化兒童」可能會出現角色混淆、親密關係障礙、成年後心理問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當小朋友出現超齡的成熟表現，與其他小孩仍在玩耍截然不同，像是小大人一般冷靜自恃，先別為他的好早熟懂事高興，台北同伴心理諮商所所長余佳容指出，「親職化兒童」可能會出現角色混淆、親密關係障礙、成年後心理問題。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文說明，親職化兒童（Parentification）指兒童或青少年在家庭中，被賦予過多的家務責任或照顧其他家人（通常是弟妹或父母）的角色，超過其年齡和成熟程度所能承受的範圍。

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親職化兒童常見問題

●角色混淆：孩子被迫擔任與年齡不符的角色職責，導致角色認同困惑，難以適當發展獨立自我。

●親密關係障礙：缺乏適當的親密依附經驗，長大後可能在建立親密關係時出現障礙。

●成年後心理問題：日後可能出現焦慮、憂鬱、強迫症、人格障礙等心理疾患。

余佳容表示，長期的親職化會剝奪兒童應有的童年時光，加重他們的心理負擔，影響正常的情緒和社交發展。而過度依賴兒童來分擔家務和照顧角色，通常反映家庭功能不健全，適度的家務責任有助兒童學習獨立，但過度親職化可能會造成創傷，影響孩子的身心健康。

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