健康網》長庚醫院辦系列健康講座 首場7/20談護肝

長庚醫院舉辦健康講座，7/20主題為「護肝不能等—護肝共舞，彩色人生」。（長庚醫院提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長庚醫院致力推廣全民健康教育，今年特邀名醫舉辦4場系列健康講座，主題包含「心衰」、「肝癌」、「肺癌」及「糖尿病」，提供疾病相關的預防、診斷與治療等。

現場並開放聽眾提問，另有互動遊戲。長庚醫院邀請您前往參加，幫助提升自身健康知識，及全面管理自身及家人健康喔!

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●講座時間：07/20（六）09：00-12：20

●講座主題：「護肝不能等—護肝共舞，彩色人生」

●講座地點：政大公企中心A2國際會議廳（台北市大安區金華街187號2樓）

●報名網址：https://cloud.ievent.tw/bi/physical-patient-education-symposium/

長庚醫院舉辦健康講座「護肝不能等—護肝共舞，彩色人生」。（長庚醫院提供）

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