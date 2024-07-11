健康網》生薑、薏仁、玉米鬚「消腫3法寶」 女性燥熱要喝它

中醫師表示，生薑性味辛溫，有助發汗去濕，其中所含的「薑辣素」，是促進血液循環的好幫手。若是燥熱體質的女性，最好選擇性味較溫和的嫩薑泡茶飲用；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣悶熱，要是下雨又喝冰飲、冰品，可能更不利於體內排濕，導致水腫。澄觀中醫診所副院長張文馨在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文表示，體內濕氣重，皮膚也容易出現破皮、濕疹，連帶腸胃蠕動也會較慢。此時可以食用消腫「3寶」：生薑、薏仁、玉米鬚。不過她也提醒，燥熱體質女性要挑選性味溫和的嫩薑，體質偏寒女性勿食薏仁，玉米鬚在食用前也須仔細洗淨。

生薑促血循環 嘴破、便秘女性選嫩薑

●好處：生薑性味辛溫，有助發汗去濕，其中所含的「薑辣素」，是促進血液循環的好幫手，建議可拿來煮紅茶喝，對在冷氣房待太久容易頭痛、鼻過敏的人，引用生薑紅茶也有舒緩的效果。

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●禁忌：部分屬於燥熱體質的女性，像是冷飲喝多容易嘴破、便秘，甚至是有痔瘡的人，最好選擇性味較溫和的嫩薑，使用時可把嫩薑帶皮刷乾淨，一起泡茶飲用，另外，若剛好腸胃不舒服、發燒、喉嚨痛則要停止食用。

薏仁養顏美容 但恐增女性白帶

●好處：薏仁可健脾滲濕、利水消腫，《神農本草經》中提到：「薏仁久服輕身益氣」，此外還有清熱排膿、改善痘痘、養顏美容功效，可煮成薏仁水飲用，或加入料理中飲用如四神湯。

●禁忌：對於體質偏寒的女性來說，如果天天喝薏仁水，可能會讓你有白帶多、有異味甚至是痛經等問題，所以1週期喝1到2次即可，每次不超過500c.c.，而若是想食用薏仁料理，也要避免過量以免發胖。

玉米鬚調血壓 食用前先洗淨

●好處：玉米鬚除了是食材也可作為藥用，性平味甘，有利水消腫、調節血壓的效果，臨床上與其他中藥材搭配應用於調理水腫、黃疸、高血壓等病證，食用方式可與水同煮來喝。

●禁忌：由於玉米鬚的形狀較容易附著農藥，建議在購買時，確認玉米鬚的來源有無經過安全檢驗，而在沖泡前，應該在水龍頭下用流動的水抓洗2到3分鐘，之後沖熱水第1泡先倒掉再飲用比較好。

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