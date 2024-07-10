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健康網》蛋塔風潮再現 營養師：1顆逾200大卡 3種人要少碰

2024/07/10 09:22

營養師指出，1顆蛋塔的熱量大約都落在200到250大卡，建議有三高、控制體態、消化功能不佳者盡量少吃；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1990年代末期，葡式蛋塔剛進入台灣市場便掀起不小風潮。而近期千層蛋塔再度於台灣爆紅。營養師劉于慈提醒，不管是吃葡式、港式、粵式、台式或是千層口味，1顆蛋塔的熱量大約都落在200到250大卡，而且在製作過程中，通常會用到酥皮及大量油脂，屬於高油高糖食物，建議有三高、控制體態、消化功能不佳者盡量少吃。

劉于慈於臉書粉專「營養師魚池不養魚-于慈營養師」發文指出，最近看到知名品牌將招牌蛋塔化身冰淇淋，加上近期千層蛋塔爆紅，各家麵包店爭相推出，價格水漲船高，從以前在麵包店買的1顆10塊到如今1顆8、90塊都有，讓她不禁感嘆：「吃1顆蛋塔跟吃1個便當一樣貴」。

蛋塔再度爆紅，讓劉于慈回憶起1990年末期，葡式蛋塔也開得滿街都是，最後卻因熱潮不再，店家紛紛收攤，產生名為「蛋塔效應」的專有名詞。指的就是在短時間內因一窩蜂，而造成暴起暴跌的現象。

劉于慈比喻，「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，蛋塔的熱量也不要放在同一個人的肚子裡。如果真的想吃，那就找親朋好友一起分享，當然，還是要控制頻率，不要分享得「太頻繁」。

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