健康網》中暑有分陰陽 解熱除濕按這「4穴位」

中醫師指出，神門穴位於手腕橫紋，靠小指側凹陷處。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日頭赤炎炎，不管在戶外或室內，都要當心中暑的危機！合佗中醫診所於臉書發文指出，中醫認為中暑有分陰陽，戶外奔波、勞動，耗汗過度造成的不適，是為「陽暑」；在冷氣房內，身體無法適應冷熱溫差變化的不適感，則多為「陰暑」。建議陽暑患者除了服用中藥，也可以多按神門穴、內關穴；陰暑患者則可多按合谷穴、風池穴緩解。

神門穴：位於手腕橫紋，靠小指側凹陷處。

內關穴：在手腕橫紋中點，往上三橫指躍處。

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中醫師指出，內關穴在手腕橫紋中點，往上三橫指躍處。（資料照）

合谷穴：虎口併攏，肌肉凸起處。

中醫師指出，虎口併攏，肌肉凸起處即為合谷穴。（資料照）

風池穴：頭骨下，兩條大筋外緣陷中，相當於耳垂香平處。

中醫師指出，頭骨下，兩條大筋外緣陷中，相當於耳垂香平處是風池穴。（資料照）

中醫師團隊表示，陽暑患者，可以使用清暑益氣湯、白虎加參湯等藥物來治療，既除暑熱也除濕熱；陰暑的患者，則可以使用香薷飲、生脈散，或是淡竹葉、黨參、薄荷等補氣養陰解表化濕的藥物做治療。

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