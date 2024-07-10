健康網》3技巧遠離熱傷害！ 營養師加碼曝光4補水蔬果

營養師表示，除了喝水補充水分外，還能選擇水分豐富的蔬果，像是大番茄等，補水同時，也能獲得營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣持續高溫，台灣成為「夯番薯」，有些人甚至熱到中暑！國健署邀請營養師在臉書專頁「食在好健康」分享預防熱傷害3技巧，包括：多喝水及攝取富水分蔬果、穿著淺色輕便或排汗衣物，以及避免高溫時段外出。其中，更列舉常見富含水分且攜帶方便的蔬果，如小黃瓜、大番茄、西瓜跟水梨，不但能補充水分，也能獲得營養！

營養師提到，有句諺語「小暑過，一日熱三分」，意思是小暑過後天氣會越來越炎熱，因此若是不注意很容易出現熱危害的情形，進而引發中暑！因此提供3個預防技巧，攝取清爽且可生食的蔬果，在炎炎夏日中避免中暑外，也能透過這些食物補充水分及營養！

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●多喝水、攝取富含水分的清爽蔬菜：進行戶外活動要隨時補充水分，準備水壺，採分次喝水方式補水，不要等到口渴才喝水喔！除此之外，也能透過飲食補充水分，選擇水分豐富的蔬果，像是蔬菜類選擇攜帶較為方便的小黃瓜跟大番茄；水果類挑選西瓜跟水梨，不但能額外補充水分，同時也能獲得營養！

●穿著淺色輕便、排汗衣物：在炎熱的氣溫下，穿著淺色衣服可減少吸熱，也可穿輕便、排汗的衣物，幫助身體散熱。此外，佩戴寬邊的帽子、墨鏡，避免陽光直射，減少中暑的機會。

●適時休息，避免高溫時段外出：外出時注意是否有氣象高溫警訊，避免在高溫時段（上午10點-下午2點）安排戶外活動。若需外出或戶外工作者，記得找陰涼處休息，給身體降溫，以免曝曬太久，造成身體不適。

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