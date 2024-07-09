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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感還在燒！10多歲女學生在家暈倒 住院1個月死亡

2024/07/09 15:45

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕近期流感疫情仍處流行期，衛福部疾管署今（9日）公布，上週類流感門急診就診達10.5萬人次，較前一週略增2.2%，增幅已趨緩，但仍新增56例流感重症、21例流感死亡，最小死亡個案為10多歲女學生，在家意識不清暈倒送醫，發現是流感併發肺炎、心肌炎，住院1個月仍不幸過世。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週新增56例流感重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中36例未接種流感疫苗；另新增21例死亡，65歲以上占67%，其中近8成未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青指出，在死亡個案中，年齡最小的是南部10多歲女學生，本身無潛在疾病，未接種流感疫苗，6月上旬一開始出現發燒、喉嚨痛、輕微咳嗽、疲倦、食慾不佳等情形至診所就醫，診斷為疑似流感。

林詠青說明，該名女學生返家後，隔天再發生呼吸喘、呼吸困難，以及意識不清暈倒，被家人送急診，快篩顯示感染A型流感，在急診一度心跳停止，經搶救後恢復生命徵象，但血壓、血氧仍偏低，且X光有肺炎跡象，持續昏迷，經過評估與檢查也有心肌炎，使用葉克膜，並收治於加護病房、給予抗病毒藥物，但意識持續未恢復，併發多重器官衰竭，在住院1個月仍不幸過世，死因為流感併發心肌炎、肝腎及呼吸衰竭、敗血症。

去年10月1日進入本流感季以來，累計1268例流感重症，年齡層以65歲以上長者占57%為多；死亡251例，65歲以上長者為177例占71%，其中132例未接種流感疫苗占75%。

林詠青提醒，若民眾有類流感症狀，尤其出現危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。疾管署副署長曾淑慧也提醒，目前公費流感疫苗剩下不到8千劑，有需要的民眾可利用。

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