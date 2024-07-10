健康網》食菇穩糖又抗腫瘤！ 6大好處一次曝光

醫師表示，猴頭菇、杏包菇、金針菇、秀珍菇等菇絕對是超級食物之一，營養豐富，且含有不易攝取的礦物質硒等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕講到菇類，最常想到的是香菇，但其實菇類還包括猴頭菇、杏包菇、金針菇、秀珍菇等。鄰好西醫診所醫師李思賢強調，菇類絕對是超級食物之一，營養豐富，是非常好的蛋白質來源，富含纖維，且含有不易攝取的礦物質硒等，整理6大好處，包括：增免疫、促免疫球蛋白A（IgA）分泌、抗發炎、改善低密度脂蛋白（LDL）、穩血糖、防失智症、抗腫瘤，以及改善腸內菌叢。

菇類3特殊營養與效益

李思賢提及，很多人認為菇類是蔬菜，但事實上屬真菌，或稱作蕈類，像黴菌用孢子繁殖。不過，不要因為這樣就覺得菇類很噁心，它們可能是最接近藥物的食物之一。香菇營養成分相當豐富，是非常好的蛋白質來源，富含纖維，且含有不容易攝取的礦物質硒以及許多維生素。尤其其含有以下3特殊成分：

請繼續往下閱讀...

●多醣體（β-葡聚糖）：菇類中的多醣體結構不同於穀類，具有獨特的免疫調節作用。

●多胺（Polyamine）：能啟動長壽基因Sirtuin 1，有助於延長壽命。

●維生素D2：菇類是素食者維生素D的重要來源，但需經過曬太陽轉化為D2。曬乾的香菇是最好的選擇，價格較昂貴，但可自行曬乾。不過，關於D2的效果，相比D3存在30至100%的效果差異，有待更多研究證實。

醫師提及，菇類含豐富膳食纖維，有助於腸道健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

大火短時間烹飪 保留營養價值

了解特殊營養價值後，李思賢分享吃菇類6大好處，其中因富含多醣體和其他活性成分，能調節炎症反應，減少組織損傷。同時，也建議，因菇類90%都是水分，烹煮時建議大火短時間烹飪，避免過多水分流出和營養流失，保持菇類的口感和營養價值。

●增強免疫力：菇類富含多醣體（β-葡聚糖），能激活巨噬細胞、樹突狀細胞和自然殺手細胞，從而增強免疫反應。

●促進免疫球蛋白A（IgA）分泌：IgA是我們第一道防線，保護我們免受毒素、病毒和細菌的侵害。

●抗發炎：多醣體和其他活性成分能調節炎症反應，減少組織損傷。

●改善低密度脂蛋白（LDL）：有助於降低壞膽固醇水平，保護心血管健康。

●穩定血糖：β-葡聚糖等水溶性纖維，能減緩食物消化和吸收，有助於血糖控制。

●減少腦中的β-澱粉斑塊：有助於預防失智症。

●抗腫瘤：多醣體和其他成分，具有抗腫瘤的潛力。

●改善腸內菌叢：豐富的膳食纖維，有助於腸道健康。

至於許多人擔心菇類的毒性問題，李思賢說明，其實無法僅通過外表或顏色判斷毒性，除非隨身攜帶菇類百科，不然不建議隨便採食路邊的菇類，一般而言，手碰到或聞到菇類是沒有問題的。

自體免疫疾病患者是否適合吃菇？李思賢透露，國外有醫師用菇類治療免疫疾病，但也有患者自述免疫疾病在吃菇後惡化，因此目前並無直接針對菇類和自體免疫疾病的高級文獻，可以參考。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法