健康網》日本女童游泳課後中暑 泳客防「泳池中暑」很簡單

在夏季，不少人會前往泳池消暑；但即使在水中，也可能中暑！（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕與台灣一樣，日本也受到連日高溫的考驗。在夏季大家首要想到的想必是游泳，但即使在清涼的游泳池中玩水，也可能發生「水下中暑」（水中の熱中症）。日本媒體便報導，日本富山的滑川市便發生一名10歲女童於室外游泳池上游泳課後，疑似發生中暑，更有嘔吐症狀。所幸送醫院做簡單治療後已無大礙。

日媒《FNN》表示，人體在水中難以調節體溫，不知不覺體溫就升高了。很難注意到自己口渴，接下來就是脫水了。因此，想要預防中暑，須隨時補充水分。

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同時日媒《tenki.jp》表示，泡在泳池中也可能流汗，但自己很難察覺，可能會在不知不覺中脫水；且游泳時口腔偶而會進水，因此可能不容易感覺口渴。同時水溫比外界溫度高的話，體內熱量難以發散，會增加中暑風險。想要預防，就必須避免長時間游泳，增加在陰涼處休息時間，即使不覺得口渴，也需保持水分攝取。

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