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健康網》替旁人捏一把冷「汗」 中醫：3類人汗臭味重
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現在的天氣又濕又熱，一離開冷氣房就流汗了，而流汗就容易有汗臭味，該怎麼消除？中醫師邵禹豪表示，若想減少汗味，需要避免重口味食物。若是喜歡吃烤炸辣、喜菸酒、肉食主義的人，往往體內濕氣與熱氣蒸騰，每到夏天汗臭便會特別嚴重。此外，可用中醫的「外洗包」治療，或者洗衣服時，用小蘇打進一步處理。
邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文表示，汗臭也是身體的警訊，暗示體內有代謝的問題，導致無法將熱毒排除，於是蓄積於內。流汗之所以會發出陣陣臭味，是因為汗液中的蛋白質與脂肪，被細菌分解產生味道濃烈的氣味分子，特別是毛髮濃密的區域，例如腋下、陰部味道會更為強烈，若是影響到他人，可說是非常尷尬的事情。
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減少汗臭味方法
邵禹豪說，出汗之後應立即擦乾，避免細菌分解皮脂產生異味，並將衣物改成較為透氣的材質。至於洗完仍充滿臭味的衣服，可以用小蘇打進一步處理，或適時地斷捨離。
中醫治療方面，除了清利體內濕熱外，可透過「外洗包」，常用藥材，例如蒲公英、廣藿香、荷葉、茵陳蒿，以水煮滾數分鐘後，倒入浴缸內泡澡，也可以達到不錯的控制效果。
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