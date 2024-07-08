健康網》大人也會得腸病毒 醫：發燒+出現水泡、疹子要注意

醫師提醒，腸病毒不只有小孩會得，大人也需要注意，如出現持續昏睡嘔吐、活力持續不佳、肌躍型抽搐等症狀，可能是重症徵兆，務必盡快就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近新冠跟流感大流行，鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘分享，近日看發燒的病人非常多，也有碰到篩檢都陰性的成人病患，發燒2-3天之後，嘴巴裡出現水泡，手掌腳掌、屁股附近出現典型腸病毒的水泡、疹子，甚至有些人的症狀比小朋友還嚴重，足足花了7-10天左右的治療之後才痊癒，提醒腸病毒不只有小孩會得，大人也需要注意。

鄭煒達在臉書專頁「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」發文表示，一般來說，大人感染腸病毒的症狀通常不嚴重，但也有因為感染腸病毒持續發燒，甚至引發重症、心肌炎，如果出現以下重症徵兆：持續昏睡嘔吐、活力持續不佳、肌躍型抽搐、呼吸急促或呼吸困難、持續心跳過快、持續嘔吐、有吃沒吃東西都在嘔吐，務必盡快就醫。

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鄭煒達說明，腸病毒並非小朋友的專利，抵抗力差的成人有機會得到，也會出現典型手足口病小水泡的症狀。症狀有可能會比小孩嚴重，甚至出現持續高燒不退與重症跡象。不過成人除非在幼兒園、托嬰中心上班，並不用像小朋友得隔離一星期。

他強調，預防腸病毒必須用肥皂濕洗手，酒精、乾洗手都沒有用。

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