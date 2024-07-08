OL揉眼刮破眼球 發炎化膿竟是彩繪指甲釀禍

余小姐示範當時是用指甲尖部摳揉發癢的雙眼，不過醫師提醒這是不當的行為。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕28歲上班族余小姐因眼睛發癢，忍不住以指尖摳揉雙眼，隔日卻出現雙眼腫脹，左眼則結膜下出血，右眼則是流淚不止、視力模糊，視力只剩0.3，檢查發現角膜出現數條刮痕、發炎蓄膿，可能是剛做好的凝膠指甲刮傷角膜，加上細菌與指甲油侵入眼球內部造成感染，幸治療後視力已回復到0.9。

余小姐今年2月因季節性結膜炎造成雙眼非常癢與嚴重異物感，當時她剛做了凝膠指甲，因為指甲較尖長，加上甲片比較沒有感覺，因此用指尖去摳揉雙眼時，沒注意到不小心刮傷了角膜，造成眼腫發炎。

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余小姐當時指甲剛做了凝膠指甲裝飾，且指尖較長而尖，不甚於揉眼時刮傷角膜，甚至造成發炎。（達特楊眼科聯盟提供）

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，余小姐就醫時，左眼出現嚴重的結膜下出血，但視力不受影響；右眼則是明顯脹痛、流淚不止、完全看不清楚物體，門診檢查時發現其最佳矯正視力只剩0.3，角膜的中下部更出現數條長度約0.3公分的刮傷，深度幾乎穿透全層角膜，雙眼眼壓皆正常。

當天提供抗生素藥水與藥膏點用，未料隔日右眼視力更為模糊，同時有眼眶疼痛與偏頭痛，經裂隙燈檢查發現前房近眼球下半部出現白黃色的蓄膿，代表眼球內部開始出現發炎反應。

洪啟庭追究其原因，余小姐在那一陣子指甲較長，且剛做好凝膠指甲和立體造型的配件與彩繪，而且指尖比較尖銳，恰好雙眼發癢、揉眼，造成左眼的結膜下出血與右眼的角膜嚴重刮傷，甚至幾乎使右眼球破裂。過去也曾有個案有指甲彩繪與塗滿指甲油，化學成分由裂開的角膜進入眼球內部，造成後續的發炎反應。

余小姐的左眼也因揉眼造成嚴重結膜下出血。（達特楊眼科聯盟提供）

余小姐的右眼角膜中下部出現數條大約0.3公分的刮傷，深度幾乎貫穿整個角膜，造成眼球破裂。（達特楊眼科聯盟提供）

洪啟庭指出，指甲是薄的角質層，其下方藏有成百上千萬的細菌，甚至黴菌，以余小姐的個案來說，角膜破裂後，金黃色葡萄球菌與鏈球菌便容易侵入眼內，此外曾接受美甲修飾者，在打磨的過程中也極容易孳生綠膿桿菌，之後進到前房甚至眼球後半部，而產生白色蓄膿。

此外，指甲油的化學成分一旦進入眼球，不僅會傷及所有附近組織，而明顯的角膜水腫也會使視力減退，甚至蔓延到後眼球，造成全眼內炎，嚴重者可能完全失明，甚至必須摘除眼球。所幸余小姐及早就醫並接受正確的治療，所以才能在短時間內快速復原。

洪啟庭提醒，造成眼睛發癢的原因包含「過敏體質」、「急性結膜炎」、「乾眼症」、或「異物進入眼內」等，或是學童假性近視等。眼睛癢的第一時間可冰敷或點眼藥水來緩解，也可以乾淨的棉籤或面紙來擦拭，即使要用手指來揉眼睛，也應先洗手，再以食指的上指骨與中間骨交接處的皮膚輕輕的揉，盡量不要用指甲尖端碰觸眼球，以免造成眼球受傷，甚至更嚴重的後果。

眼科醫師洪啟庭（右）說幸好余小姐及早就醫並接受正確的治療，才能在短時間內快速復原，否則嚴重恐釀失明。（記者許麗娟攝）

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