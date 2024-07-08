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健康網》搭機也要擦防曬 食藥署提醒慎防紫外線

2024/07/08 14:55

飛機上空氣稀薄，機艙內的紫外線通常較為強烈，建議適當擦防曬產品阻擋。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕搭飛機出國玩很開心，不過若你坐在機艙內靠窗邊的位置，最好能夠擦點防曬用品來阻擋紫外線。衛福部食藥署在臉書「TFDA 化粧品安全使用」分享，高空因空氣阻力小，紫外線較平地來得強烈，因此建議擦上防曬來阻擋紫外線。

長途飛機在一萬公尺左右的高空飛行，因空氣較為稀薄，空氣阻力較小，紫外線強度將會比平地高。雖玻璃窗能阻擋較多UVB，卻難以完全阻擋UVA。若是坐在靠窗位置，建議塗抹防曬產品，或在可以將窗版放下的時候拉下窗版，減少紫外線曝曬。

另外，如果想帶防曬產品上飛機，須留意安檢規定：液體、膠狀與噴霧類，超過100毫升禁止放入隨身行李，100毫升以內需裝在透明密封袋中；每位旅客限帶1個小於一公升（20X20公分）的密封袋。

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