好險！3歲童喉嚨痛、吞不下 竟在食道夾出1元硬幣

硬幣、鈕釦等小東西，是學齡前孩童最容易誤食的東西，家長應收藏在兒童無法拿到的地方。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名3歲男童，日前頻喊喉嚨痛，吃東西也吞不太下，家人察覺有異趕快送急診，安排胸部X光檢查，赫然發現在食道處有一個環狀扁平異物，診斷為小兒食道異物，立即會診小兒科醫師，緊急安排全身麻醉腸胃鏡異物夾取術，前後歷經2小時順利取出一元硬幣，讓家長放下心中的大石。

仁愛長庚合作聯盟醫院急診室醫師江鴻逸表示，學齡前兒童，一拿到東西可能就會往嘴巴裡塞，家長要隨時注意，一般來說包括：硬幣、鈕扣、藥物或是電池等物品，都很有可能會被孩童吞入，如果家長發現孩童意外吞入異物，要儘快就醫。

請繼續往下閱讀...

台中一名3歲男童喉嚨痛，安排胃鏡檢查，在食道內發現誤吞卡住的1元硬幣（黃框）。（記者陳建志翻攝）

江鴻逸表示，若拖延搶救時間很有可能會造成食道破裂，甚至需要重建食道，這將是孩子一輩子的遺憾。家長到院後也要盡可能向醫護人員說明事發經過，例如：吞入時間、物品種類和孩童出現的症狀等，同時把殘餘物品或藥物包裝提供給醫護人員參考，以便做出正確的醫療診斷。

小兒科醫師曾文禹表示，一般在辨認出是否為需要夾取的異物後，就會連絡腸胃科內視鏡團隊與開刀房執行內視鏡異物夾取術。因考慮異物可能需花費較長的時間夾取，故在開刀房插管是最安全的方式，並保護異物在取出過程中不會掉落到呼吸道內造成二次傷害。

江鴻逸和曾文禹醫師呼籲，因幼童很容易將可伸手取得的東西放入嘴巴裡，因此舉凡小東西或是尖銳的物品，例如鈕扣、硬幣、電池、磁鐵、針、小型塑膠玩具和巴克球等，都應該收藏在兒童無法拿到的地方。其中電池與兩顆以上的磁鐵特別危險，電池在食道與胃都容易造成灼傷，甚至穿孔，兩顆以上的磁鐵則可能因為夾住組織造成缺血與壞死，需要多加留意，避免發生憾事。

台中一名3歲男童喉嚨痛，送急診安排胸部X光檢查，赫然發現在食道處有一個環狀扁平異物。（記者陳建志翻攝）

江鴻逸醫師表示，吞入異物通常是偶發事件，請家長要特別注意學齡前兒童的安全。（記者陳建志攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法