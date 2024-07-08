衛福部再增2.43億助建苗栗醫院2大樓 邱泰源：相信可於年底興建

對於部立苗栗醫院急重症大樓、放射腫瘤治療中心興建工程案，衛福部長邱泰源表示會全力協助，相信可於年底展開興建。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣醫療資源不足，衛生福利部苗栗醫院獲中央支持興建急重症大樓、放射腫瘤治療中心，招標不順，其中放射腫瘤治療中心已流標14次。不過，衛福部今（8）日捎來好消息，將再增加2.43億元預算至每坪造價30萬元，吸引廠商投標，衛福部長邱泰源也表示，相信可於年底展開興建。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（8）考察苗栗縣醫療社福機構，邱泰源率衛福部相關業務單位人員首站前往部立苗栗醫院，立委邱鎮軍與苗栗縣長鍾東錦、縣府衛生局長楊文志、社會處長張國棟、苗栗市長余文忠、縣議員羅貴星，與苗栗縣醫師公會理事長陳晟康等人員也出席，聽取院長徐國芳簡報。

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其中，苗栗醫院推動急重症大樓、放射腫瘤治療中心興建工程，工程總經費各為1.2億多元、近3千萬元，分別自去年、前年起招標。但受物價、人力成本上漲及科技大廠工程排擠等影響，招標不順，最為地方關心。

對此，衛福部所屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐也說明，公務預算都是逐年編列，2年前的預算跟不上現在的物價，所以加緊腳步把造價單價提升，從一開始的每坪23.5萬元，調整為25萬元、28萬元，到現在也就是準備要規劃的30萬元，因此，急重症大樓預算將再增加2億元、放射腫瘤治療中心也將再增加4300萬元，會優先以醫療作業基金挹注，希望年底可促成。

邱泰源也表示，對於苗栗鄉親的期待，衛福部馬不停蹄，提供所有協助，包括行政作業、經費的協助，加上配合地方政府支持，他相信可於年底展開興建。

立法院社會福利及衛生環境委員會考察苗栗縣醫療社福機構，衛福部長邱泰源率部內相關業務單位人員首站前往部立苗栗醫院。（記者彭健禮攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會今考察苗栗縣醫療社福機構，衛福部長邱泰源率部內相關業務單位人員首站前往部立苗栗醫院。（記者彭健禮攝）

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