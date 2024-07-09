健康網》趕緊打退「糖」鼓！ 營養師：手搖飲增患病風險

營養師說，長期喝含糖飲料容易攝取過多的熱量，會增加肥胖風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的夏天，來一杯冰涼的手搖飲料是多數人的最佳選擇。但喝含糖飲料不僅沒辦法解渴，還會對健康造成影響。國健署邀請營養師在臉書專頁「食在好健康」發文表示，國民飲食指標建議，每日飲食中添加糖攝取量，不宜超過總熱量的10%！長期喝含糖飲料，會增加糖尿病、代謝症候群、肥胖風險，可以選擇無加糖的乳製品及茶類等，來減少攝取過多的糖。

含糖飲料的危害

●精製糖、人工添加劑含量高

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營養師指出，市售含糖飲料常常添加不少精製糖與人工添加劑，不僅熱量高，營養密度也低。精製糖會在體內迅速吸收，讓血糖在短時間迅速升高，長期下來可能導致胰島素阻抗，增加糖尿病的風險。

●增加肥胖機率

營養師說，長期喝含糖飲料容易攝取過多的熱量，會增加肥胖風險。如果體重、體脂長期超標，也會連帶提高罹患代謝症候群的風險。

最後他提到，可以選擇無調味、無加糖的乳製品，補鈣的同時，也能補足一餐所需的乳品類份量。或是自製水果茶、冷泡茶等，無添加糖的飲品，來減少攝取過多精製糖的問題。

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