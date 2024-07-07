健康網》敷檸檬、柑橘能美白？ 專家：日曬恐反黑又受傷

專家提醒，將檸檬、柑橘類水果汁液拿來塗抹皮膚，曝曬到陽光時會引起光毒性反應，導致皮膚發炎、紅腫，甚至起水泡，最後形成黑色素沉澱；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季豔陽高照，部分民眾認為，檸檬、柑橘富含維他命C，拿來敷在皮膚上或許可以美白兼護膚。中原大學生物科技學系副教授招名威解答，這種做法是錯誤的！這些水果內含呋喃香豆素（furanocoumarins）感光物質，曝曬到陽光時會引起光毒性反應，導致皮膚發炎、紅腫，甚至起水泡，最後形成黑色素沉澱。

招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文指出，呋喃香豆素化合物是「光敏感」的化合物，放在皮膚上，經過日光曝曬就可能引起植物日光性皮膚炎（phytophotodermatitis），會造成皮膚受傷發炎。

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擠完檸檬也要記得洗手

招名威解釋，呋喃香豆素的感光結構上，由香豆素和呋喃環稠合而成。2種最常見的異構體為補骨脂素和白芷素，分別是香豆素的6、7位和7、8位與呋喃環稠合，它們的衍生物有時分別稱為線形呋喃香豆素類和角形呋喃香豆素類，對紫外線會有交互作用。

擠完檸檬之後，如果手沒有清洗乾淨、直接暴露日曬，也有可能引起植物日光性皮膚炎。他點名，柑橘類水果，如柚子、葡萄柚、橙、檸檬、萊姆等，是需要特別注意的水果。並提醒，如果把檸檬水拿來敷臉，建議晚上沒有太陽的時候再做，早上起床記得一定要把臉洗乾淨，然後再去曬太陽，否則，不僅臉變黑，皮膚也會受傷。

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