健康網》別熱壞了！高市衛局：預防熱傷害有3招

愈加炎熱的夏季，要如何預防熱傷害成為大家急需了解的細節。示意圖。（圖取自shuttestock）

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屏東高溫飆38度 鄭明典：各個典型熱區都出現了

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣炎熱，屏東更在12時測到38度的高溫。同時台南社大環境小組發現在艷陽下，柏油路面溫度高達攝氏57.9度，而樹蔭下草坪溫度為34.9度。

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高雄市衛生局在臉書「雄健康－高雄市政府衛生局」提到，當處在高溫高濕的環境中，身體無法正常散熱，有可能引發熱傷害，導致體溫升高、心跳加速、大量出汗、皮膚濕冷、臉色蒼白、頭暈頭痛、無力、倦怠、噁心、嘔吐、昏迷及抽搐。若處理不當，嚴重可能導致身體器官衰竭，甚至危及生命。

預防熱傷害，請把握三項原則：

●保持身體涼爽：維持環境涼爽，選擇透氣材質、淺色衣物，室內窗簾遮蓋光線。

●適度攝取水分：補充適量水分，攝取適量蔬果，避免大量含糖飲料。

●注意周遭溫度變化：避免高溫時段外出，隨時掌握溫度變化資訊、留意周遭夥伴身體狀況。

高雄市衛生局提醒，是長幼、懷孕、慢性病者、戶外及密閉環境工作者，更要提防熱傷害的發生。

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