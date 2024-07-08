健康網》血精併血尿一查攝護腺結石 雷射手術解「男」題

醫師指出，大約75%的中年男子，都有攝護腺結石問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕60歲男子射精疼痛帶血，偶而也有血尿、會陰部疼痛，加上長期排尿不順，小便較細較慢。就醫做超音波檢查，發現輕微攝護腺肥大、攝護腺結石（攝護腺鈣化）。患者之前接受過藥物治療、低能量體外震波，雖然有暫時緩解，但是過一段時間再度發作。最後決定接受雷射攝護腺手術，刮除攝護腺，同時取出結石，解決惱人症狀、改善排尿。

懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享個案，當時在門診幫這名患者做超音波檢查後，隨即又做了尿流速檢查，發現小便速度確實比較慢。

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呂謹亨說，一般以患者這種攝護腺大小，可以先吃藥控制，不想吃藥或吃藥會頭暈、不舒服的病人，可以考慮攝護腺水蒸氣消融術，或是攝護腺拉提術，這些新式微創的攝護腺手術，解決攝護腺肥大的問題。問題在於，這個病人有嚴重的攝護腺鈣化結石症狀。

雷射攝護腺手術與新式攝護腺手術比較，可能有逆行性射精、性功能相關及其他的副作用。但是患者表示，目前比較沒有性生活，不用擔心這方面的問題。目前比較嚴重的是常常血尿、血精、射精疼痛、尿道疼痛這些問題。

呂謹亨提到，患者之前接受過藥物治療、低能量體外震波，雖然有暫時緩解，但是過一段時間又會再度發作。最後決定接受雷射攝護腺手術，刮除攝護腺，同時取出結石，徹底解決這些惱人的症狀，也改善排尿。

醫師表示，患者接受雷射攝護腺手術後，刮除攝護腺，同時取出結石，解決了症狀，也改善排尿。（圖擷取自呂謹亨臉書「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」）

75%中年男子有攝護腺結石

呂謹亨衛教說明，攝護腺結石（Prostatic calcification）是男性常見的疾病，大約75%的中年男子，都有這個問題。常常伴隨慢性攝護腺炎、還有骨盆腔疼痛症候群，可能產生症狀如：陰莖根部或遠端尿道，不舒服有異物感，下腹部、會陰部、陰莖或陰囊脹痛、射精疼痛、血精，甚至性功能障礙及精液檢驗值異常等。

攝護腺結石形成的原因包含攝護腺慢性發炎、攝護腺管路阻塞、攝護腺肥大，以及解尿不順，尿液逆流。若是無症狀，可以觀察就好，不需要有特別的治療；若結石合併嚴重下泌尿道症狀，可以考慮藥物治療、低能量震波治療；若以上治療效果不好，最後考慮攝護腺刮除手術。

呂謹亨強調，攝護腺結石導致下泌尿道症狀的主因，還是來自於鈣化結石，導致攝護腺尿道的壓迫造成。

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