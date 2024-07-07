健康網》接吻傳染牙周病？ 牙醫：不至於！3因素要同時成立

牙醫師強調，要透過接吻傳染牙周病是還不至於，不必過度擔憂；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「跟有牙周病的人接吻，會被傳染牙周病嗎？」安曼牙醫診所院長黃榆鈞解答，出現牙周病通常需要3因素同時成立，包括：細菌、身體的免疫細胞，以及時間，不同人身上的菌相有點不同，但要發展至牙周病，應該還不至於，不必過度擔憂！

針對牙周病的成因，黃榆鈞在臉書專頁「黃黃醫師寶貝牙」發文說明，通常有3個因素需要同時成立，也就是細菌、身體的免疫細胞，以及時間，意思是當牙菌斑累積在牙齒表面上，引起身體免疫細胞的發炎反應，反覆性發炎反應，造成牙周組織的破壞，因此需進展一段足夠長的 時間，才會出現牙周病。

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至於接吻會不會傳染牙周病？黃榆鈞說明，當然在做這種深度交流時，會交換彼此口腔中的病菌，不同人身上的菌相會有點不同，但要發展至牙周病，應該還不至於，不必過度擔憂！

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