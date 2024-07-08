健康網》綠竹筍頂端「綠」好苦！ 4挑選、1技巧去苦一次收

農糧署提及，綠竹筍冒出土壤見光後，筍尖端會變成綠色，這種現象叫做出青，其產生的草酸，為苦味的來源，因此挑選時盡量避免頂端帶青綠者。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕把握產季時光，吃點綠竹筍！農糧署表示，每年5-10月是綠竹筍採收期，當綠竹筍冒出土壤見光後，筍尖端會變成綠色，是苦味的來源，因此建議掌握「白、彎、短、肥」4字訣挑選，透過水煮時加入1大匙鹽增甜味，加少許生米及1支辣椒去除苦味，品嘗鮮嫩甜好滋味！

5-10月綠竹筍採收期 正當季

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，每年5-10月是綠竹筍採收期，又以6、8月是產筍高峰期，綠竹筍熱量低，還富含膳食纖維，以及鉀、鈣、鎂等礦物質等營養。

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該如何挑選綠竹筍？農糧署提醒，雖然綠竹筍中有個「綠」字，但挑選時盡量避免頂端帶青綠，當筍冒出土壤見光後，筍尖端會變成綠色，這種現象叫做出青，其產生的草酸，為苦味的來源，因此可透過水煮時加入1大匙鹽增甜味，加少許生米及1支辣椒去除苦味，以及透過4字訣挑選綠竹筍：

●白：切口處水嫩潔白。

●彎：矮小彎曲成牛角狀。

●短：筍體轉矮為佳，籜葉緊密較柔嫩。

●肥：基部肥大厚實，色澤略顯淡黃。

烹煮竹筍撇步 水煮後外殼輕鬆剝除

在烹煮竹筍時，農糧署建議，可先將整支帶殼冷水煮，水量蓋過竹筍，熱度由外而內均勻提升，使苦味排出外，還能在熟後，輕鬆將外殼剝除；接著用中火煮筍，並加蓋達到燜煮效果，以便保留水分，待聞到筍香時就能關火；將煮熟的筍子泡入冰水降溫，冰鎮後可保持鮮嫩口感。

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