健康網》才升小學4年級就初經報告！ 美研究：肥胖導致提早發育

研究發現，肥胖是女孩初經來潮年紀提早的原因之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過往女生初經來潮大概在高年級到升國中之間，但現在才準備升4年級，就已經有同學開始「那個來」。禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，根據一些美國大型研究顯示，在這25年期間，女孩子初經來潮的平均年齡，大約提前了2.5-4個月，原因有肥胖、飲食、壓力、內分泌干擾物質等。

陳奕成在臉書粉專「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，小女生的胸部開始發育的時間，在這幾10年間，以每10年往前3個月的幅度提早。至於初經來潮的年紀，其實也有跟著往前提，但變化幅度相比較沒有那麼顯著。

請繼續往下閱讀...

陳奕成分享，今年5月在「JAMA Network Open」發表的美國大型研究指出，雖然初經平均年齡提前沒那麼顯著，但初經提早來的女孩比例卻明顯增加了！這項針對美國各種族7萬多位女性的研究發現，千禧年世代和1950-1960年代出生的女性相比，9歲以前初經來潮的比例從0.6%上升到1.4%，11歲以前有初經的比例也從原本的8.6%，增加到15.5%，都是增加了接近2倍左右。

陳奕成提到，研究人員進一步分析發現，初經時BMI（身體質量指數）在一定程度解釋了這個趨勢的原因，除了肥胖之外，包括飲食、壓力、內分泌干擾物質等，可能決定了造成這個現象的另外一部分原因。另外，研究中也發現，自評為社經地位比較弱勢的女性們，初經年齡提前的程度，比一般女性們還要更顯著。

陳奕成說，雖然小朋友的發育啟動時間和初經時間有越來越早的趨勢，但同樣也有新聞報導「近幾十年來男女的成人身高在逐年增加」，可見發育開始得早，不代表一定長不高，只要有好好注意小朋友的第二性徵變化，並和兒童內分泌科醫師好好配合追蹤，相信孩子最後能達到理想的成人身高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法