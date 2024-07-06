健康網》對抗慢性發炎這5招 醫：多吃藍莓、菠菜和好油脂

醫師指出，多吃富含抗氧化劑的水果如藍莓，有助於對抗慢性發炎；示意圖。（圖取自freepik）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「慢性發炎」是導致心血管疾病、癌症、糖尿病等嚴重健康問題的元兇之一。醫師高銘鴻指出，「慢性發炎」通常不像急性發炎那樣明顯，症狀可能潛伏多年，逐漸侵蝕健康。建議日常養成運動習慣、控制好體重、規律睡眠、管理壓力，並精心挑選好食物，如藍莓、菠菜、橄欖油和魚油這類健康脂肪，都是絕佳選擇。

疲勞、性能力下降也要當心

三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文說明，持續的疲勞、肌肉和關節疼痛、體重急劇變化。「變得容易打瞌睡」、「性欲減退」、「勃起功能障礙和整體性能力下降」，這些診間常見狀況，都可能是慢性發炎的信號，提醒勿等到精神差、生活沒勁，才懷疑自己的身體正處於「慢性發炎」中，打擊發炎因子，從一起改變生活習慣開始：

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●精心挑選好食物：專家強調，抗發炎的關鍵在於「均衡飲食」。多吃富含抗氧化劑的水果和蔬菜（如藍莓、菠菜）、健康的脂肪（如橄欖油和魚油）都是絕佳選擇。

這些食物能夠中和體內的「自由基」，減少發炎反應。相反，過量攝取糖和精製碳水化合物會增加發炎風險，應盡量避免。

●讓運動變成日常習慣：適量的有氧運動不僅能提高體能，還能有效降低體內的發炎狀況。每週進行幾次中等強度運動，如快走、慢跑或騎自行車。不僅能改善心血管健康，還能增強免疫力，好處多多。

●控制體重：內臟脂肪細胞能夠釋放脂肪酸、激素和細胞因子，這些物質會引發體內的發炎反應，增加其他慢性疾病的風險。

●優質睡眠是關鍵：睡覺前應避免使用手機或電腦，在舒適的臥室中，放點音樂、搭配一些天然精油，讓身體徹底放鬆，更容易入眠。

同時養成規律的睡眠習慣，固定作息時間有助於調節生物時鐘，更容易入睡和醒來。

●管理壓力：保持心情愉快，慢性壓力對身體絕無好處，一定要學會與壓力和平共處。通過冥想、瑜伽、深呼吸練習等方法，讓身體放鬆，保持心情平靜。

高銘鴻表示，透過這些小撇步，從生活習慣下手，一點也不困難，多花一點心思，也能重新感覺到身體活力，「健康才是王道」，戰勝慢性發炎對身體的傷害，才能隨時有活力，活出光彩。

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