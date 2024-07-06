健康網》穿夾腳拖也會有香港腳？ 醫：注意「4點」免傷足

王竣平提到，夾腳拖的設計較為簡單，缺乏對腳部的包覆和保護，容易在不平的地面或濕滑的環境中讓人摔倒；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人到了夏天，喜歡去哪裡都穿夾腳拖，但如果穿夾腳拖的習慣不好，很容易傷到腳。板橋原力診所復健科醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，需要注意穿夾腳拖的4個事項有，選擇合適的材質和尺寸；不要長時間穿著；不要在危險環境穿；保持清潔和衛生，要定期清洗夾腳拖，特別是在使用後，才能避免香港腳的問題。

選擇合適的材質和尺寸

王竣平說，夾腳拖應該選擇柔軟且有彈性的材質，如EVA（乙烯-醋酸乙烯酯）或TPR（熱塑性橡膠），這樣穿起來更舒服，減震效果也更好。鞋底應該有一定的厚度和硬度，以提供足夠支撐和保護。而過大的夾腳拖容易滑動，增加摔倒的風險；過小的夾腳拖則會擠壓腳趾，造成不適和增加受傷風險。

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限制穿著時間

他指出，夾腳拖的設計通常缺乏對腳部的支撐和保護，因此不建議長時間穿著夾腳拖，尤其要一直站著或是走來走去的場合，更強烈建議不要穿夾腳拖。長時間穿夾腳拖可能會導致腳部肌肉疲勞、足弓塌陷、跟腱炎等問題。

醫師表示，穿夾腳拖注意事項有，選擇合適的材質和尺寸；不要長時間穿著；不要在危險環境穿；保持清潔和衛生；示意圖。（圖取自freepik）

不要在危險環境穿

王竣平提到，夾腳拖的設計較為簡單，缺乏對腳部的包覆和保護，容易在不平的地面或濕滑的環境中讓人摔倒。因此，地面凹凸不平、進行戶外運動或在濕滑的地方（如浴室或泳池邊）時，一定要避免穿夾腳拖。此外，開車時也不建議穿夾腳拖，因為它們容易滑動，可能會不小心踩到煞車或油門。

保持清潔和衛生

他表示，夾腳拖通常直接接觸腳底，容易沾染灰塵、細菌和真菌，因此保持清潔和衛生非常重要。請務必要定期清洗夾腳拖，特別是在使用後，可以有效減少細菌和真菌的滋生，才能避免香港腳的問題。

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