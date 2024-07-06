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健康網》9道水產鱻甜味美 「牠」Omega-3高能護心
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕結束悶熱潮濕的梅雨時節，太陽變得過於「熱」情，雖然曬衣服跟棉被好方便，但身體可能還沒來得及跟上天氣變化。農業部漁業署指出，夏季養生，宜適度補充優質國產水產品，養心去濕氣；漁業署分享9種水產品，分別有減脂、穩血壓、預防心血管疾病等功效，其中，鰻魚每100公克含2717毫克Omega-3脂肪酸，能幫助預防心血管疾病。
控制體重可能是一年四季話題，漁業署於臉書指出，以每100公克計算，小卷熱量72大卡，含有0.4公克脂肪；鬼頭刀78大卡，含有0.5公克脂肪；白蝦103大卡，含1公克脂肪。這些夏季盛產的海鮮，都是健身減脂好夥伴，吃得美味還能降低熱量攝取。
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夏天經常進出冷氣房，忘記補充水分，血壓易升高，除了補充足夠水分，也可以適當攝取「鉀」含量較高的國產水產品。以每100公克計算，台灣鯛鉀含量341毫克、金目鱸442毫克、午仔魚373毫克；能清熱利水、穩定血壓。但提醒，腎臟疾病患者要注意鉀含量攝取。
夏季過高氣溫，補水不及時容易讓體內血液過濃，導致心血管疾病好發，這時候可以攝取含有較高Omega-3脂肪酸的水產品，以每100公克計算，鰻魚就含2717毫克、白帶魚含1826毫克、花腹鯖也有1304毫克。
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