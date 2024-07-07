健康網》柑橘白絲別剝光！ 營養師曝2成分能顧關節

營養師表示，柑橘剝皮後看到的絲狀白絡，內含橙皮苷和柚皮苷等酚類營養素。有助對抗骨質疏鬆、防止關節炎等功效；示意圖。（圖取自pexels）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕柑橘上的白色絲狀物，很多人會把它剝掉再吃。不過營養師林雨薇在臉書專頁「林雨薇 營養師」發文表示，柑橘剝皮後看到的「絲狀白絡」別急著丟，內含橙皮苷和柚皮苷等酚類營養素。兩者對椎間盤退化、骨關節炎、類風濕性關節炎等骨骼和軟骨疾病的具保護作用，可能減少骨關節疾病及相關發炎反應。

柚皮苷：具抗發炎、抗氧化和抗細胞凋亡能力，可以透過向下調節核因子活化B細胞κ輕鏈增強子（NF-κB）訊息來抑制促發炎的細胞激素腫瘤壞死因子-α（TNF-α）作用，抑制小鼠的軟骨細胞產生發炎反應。並且柚皮苷可促進成骨細胞作用，抑制破骨細胞生成，在體內和體外實驗都表現出具抗骨質疏鬆的保護作用。

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橙皮苷：可透過抑制NF-κB訊息傳導路徑的活化來抑制IL-1β作用，幫助軟骨細胞對抗發炎，預防骨關節炎具有潛力。

林雨薇說明，柑橘類水果皆含維生素C，對類風濕關節炎患者有益，是抗發炎、抗氧化的良好食物來源。維生素C是合成膠原蛋白所必需的成分，膠原蛋白有助於建立和修復血管、肌腱、韌帶和骨骼，因此對骨關節炎患者有幫助。

每天1至2顆即可

提到柑橘類水果建議量，林雨薇表示，像是柳橙、柚子、檸檬、椪柑、橘子等。建議1天最多吃1到2顆即可。柑橘營養相對其他水果的碳水化合物沒有比較高，且依據衛福部食品成分資料庫顯示，1顆柑橘平均156g，維生素C含量39.8mg。

但要注意的是，台灣的橘子有些個頭大或甜度特別高，很容易吃過頭，需控制血糖或有慢性三高疾病的朋友，酌量食用相對好一點。

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