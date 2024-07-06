健康網》小暑注意脾胃管理！ 中醫：少吃生冷食物 按「3穴道」養生

中醫師表示，以指腹反覆重壓商丘穴，直至有痠痛感即可，有健脾化濕之功效；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今日節氣為小暑，已告別梅雨季節，開始進入颱風季。此時正是腸胃道疾病好發的季節，應注意脾胃的調理。上祐中醫診所院長黃上邦表示，脾胃虛弱者應少吃生冷食物，可透過瑜伽、太極拳等運動來促進腸胃蠕動，改善腸胃道血液循環。另外，也可以按壓穴道養生，勞宮穴：寧心安神、提神醒腦；梁丘穴：理氣和胃、祛風化濕；商丘穴：健脾化濕。

黃上邦表示，脾胃虛弱者應少吃生冷食物，並且應注意腹部的保暖，百病皆由脾胃衰弱而生。倘若脾胃運化失常，將會間接導致其他病症，故健脾和胃為保健之基礎。平時可以吃四神湯、蓮子粥等作為日常保健食療，亦可透過瑜伽、太極拳及游泳等，適度運動來促進腸胃蠕動，改善腸胃道血液循環。

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養陰除熱

黃上邦說，此時雖並非最炎熱的時候，但患有心血管疾病或心臟不好的人，很容易在此時出現健康隱患。由於氣溫不斷攀升，人體血液擴張，血流量增加，心臟負荷變大，加上夏季容易出汗，因身體水分蒸發導致血液變得濃稠。容易出現冠狀動脈堵塞、心律不整、心臟衰竭等問題，此時應首重養心，氣血虛弱者可以適當來點西洋參、紅棗、玉竹、麥門冬來養陰除熱。

中醫師指出，天然水果，都具有一定的糖分，所以並非不甜的水果就可以多吃。可以改喝中藥茶飲清暑降火；示意圖。（圖取自freepik）

清熱降火

他提到，夏日炎炎，許多人喜歡在此時來上一碗清涼消暑的水果冰，甚至常以是酸是甜來區分糖分多寡，此觀念是錯誤的。因為滋味酸甜可口的天然水果，都具有一定的糖分，過分攝取都將導致血糖控制不佳，所以並非不甜的水果就可以多吃。平時可以芳香萬壽菊、蓮子蕊、決明子、生甘草及綠茶，依比例調配成清心蓮菊飲，如此可以達到清暑降火、明目降壓及鎮靜安神之效果。

消食去脂

黃上邦指出，肥胖是現代人常見的健康問題，會增加人體心臟及組織系統負擔，導致高血壓、冠心病、糖尿病、腦血管意外等疾病的發生。醫師認爲需要從飲食控制、運動消耗及藥物輔助三合一來加以防治。平時可以用荷葉40克、山楂15克、薏仁15克、橘皮4克、茶葉9克，搗研成末，每天泡開水飲三服，既有消食去脂之效，還可達到利水行氣之功效。

養生按摩手法

●勞宮穴：位於手掌心，第2、3掌骨間，握拳屈指中指指間處。以拇指打圈畫圓的方式，由淺至深按壓勞宮穴，按至有痠痛感即可。有寧心安神、提神醒腦之功效。

●梁丘穴：位於膝蓋上緣外側3指處。先以拇指指尖揉按梁丘穴，慢慢加重力度，有明顯痠痛感即可。有理氣和胃、祛風化濕之功效。

●商丘穴：位於腳踝內側前下方凹陷處。以指腹反覆重壓商丘穴，直至有痠痛感即可。有健脾化濕之功效。

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