外籍醫護情》馬國熱血男來台行醫24年 符凌斌震災救死扶傷

台南市立安南醫院急診部主任符凌斌醫師。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕從小在馬來西亞長大的台南市立安南醫院急診部主任符凌斌醫師，在父母悉心培養下養成獨立個性，小學就熱愛戶外活動如登山、露營，積極參與聖約翰救傷隊和童軍團，組織各類活動樣樣在行。高中畢業後，他未選擇旅美；而到台灣學醫及行醫24年，2016年206台南強震與2年後的花蓮強震，他都進駐震災現場協助醫療任務，對台灣醫療與學術研究都有重要貢獻。

國防醫學院半工半讀 磨練堅韌心性

符凌斌透露，他17歲時，從馬國吉隆坡中華獨立中學畢業，原本計劃前往美國深造，但父母希望他能傳承中華文化，因此選擇到台灣求學。

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符凌斌到台灣後就讀國防醫學院自費生，入學當天便被剃了平頭，送到陸軍官校接受為期3個月入伍訓練，欲哭無淚。回到台北展開醫學生涯，包括在榮總體系實習。他回想起來，很感恩學校栽培，7年磨練讓他變得更加溫和且堅韌，大學寒暑假打工賺生活費，做過工地零工、餐廳服務生、廚房清潔工、裝潢公司零工等工作，這些經歷讓他尊重每1位工作階層的人。

台南市立安南醫院急診部主任符凌斌在馬來西亞念小學時就參與聖約翰救傷隊。（安南醫院提供）

成大攻讀碩博士 國際期刊論文發表逾40篇

醫學院畢業後，符凌斌在奇美醫院接受急診專科醫師訓練，接著到柳營奇美醫院擔任主治醫師，憑藉認真負責的態度，一路晉升為副主任、部主任，之後轉到安南醫院擔任急診醫學部主任。迄今已行醫24年。他同時在成功大學環境醫學研究所從碩士讀到博士，並從教育部部定講師升任至副教授，發表超過40篇以上國際期刊論文。

醫療專業、災難救助、學術研究貢獻卓著

除了在學術界，符凌斌也曾歷任急診醫學會理事、災難醫學會理事、消防局醫療指導醫師、衛生局諮詢委員、城市搜救隊醫療組成員等職位。在206台南大地震與花蓮大地震中，他進駐震災現場協助醫療任務，對台灣醫界在醫療專業、公共事務和學術研究方面做出卓越貢獻。

台南市立安南醫院急診部主任符凌斌醫師（右一）參加台南城市搜救隊。（安南醫院提供）

與死神拔河 夜行無懼、心中坦蕩

符凌斌17歲離開馬來西亞來到台灣，如今已經50歲，人生最精華的年代都奉獻在台灣。在急診行醫過程中，他常面臨病患生死關頭，急診專科醫師扎實訓練，讓他挽救許多病危患者，雖然也有無法挽救的時候，但每1次的努力都盡心盡力，急診醫師的名言「夜行無懼、心中坦蕩」正是他的寫照。

此外，在SARS和COVID-19疫情期間，急診醫護同仁謹守崗位保護整個醫療體系，也讓符凌斌深感職責重大，他一向樂於貢獻、不求回報並常說「如果沒有一點熱血，就無法完成這些事情」。隨著年紀漸長，他體會到奉獻付出是正確的，但熱血不能永遠持續，個人也需要有理財規劃，建立被動收入，才能將事業轉化為志業。

回顧這些年，符凌斌目睹醫界在健保框架下的發展每下愈況，看到一起工作的夥伴，尤其是護理師們，基於種種原因相繼離開工作崗位，感到非常難過。他期望離開的同事們能有更好的發展，不要忘了自己曾經是急診人，還是有那股熱血在的；也希望國家能善待這些醫療專業人員，改善工作環境，你我健康才能更有保障。

台南市立安南醫院急診部主任符凌斌到國外旅遊情景。（安南醫院提供）

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