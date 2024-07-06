您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
外籍醫護情》馬國熱血男來台行醫24年 符凌斌震災救死扶傷
〔記者王俊忠／台南報導〕從小在馬來西亞長大的台南市立安南醫院急診部主任符凌斌醫師，在父母悉心培養下養成獨立個性，小學就熱愛戶外活動如登山、露營，積極參與聖約翰救傷隊和童軍團，組織各類活動樣樣在行。高中畢業後，他未選擇旅美；而到台灣學醫及行醫24年，2016年206台南強震與2年後的花蓮強震，他都進駐震災現場協助醫療任務，對台灣醫療與學術研究都有重要貢獻。
國防醫學院半工半讀 磨練堅韌心性
符凌斌透露，他17歲時，從馬國吉隆坡中華獨立中學畢業，原本計劃前往美國深造，但父母希望他能傳承中華文化，因此選擇到台灣求學。
請繼續往下閱讀...
符凌斌到台灣後就讀國防醫學院自費生，入學當天便被剃了平頭，送到陸軍官校接受為期3個月入伍訓練，欲哭無淚。回到台北展開醫學生涯，包括在榮總體系實習。他回想起來，很感恩學校栽培，7年磨練讓他變得更加溫和且堅韌，大學寒暑假打工賺生活費，做過工地零工、餐廳服務生、廚房清潔工、裝潢公司零工等工作，這些經歷讓他尊重每1位工作階層的人。
成大攻讀碩博士 國際期刊論文發表逾40篇
醫學院畢業後，符凌斌在奇美醫院接受急診專科醫師訓練，接著到柳營奇美醫院擔任主治醫師，憑藉認真負責的態度，一路晉升為副主任、部主任，之後轉到安南醫院擔任急診醫學部主任。迄今已行醫24年。他同時在成功大學環境醫學研究所從碩士讀到博士，並從教育部部定講師升任至副教授，發表超過40篇以上國際期刊論文。
醫療專業、災難救助、學術研究貢獻卓著
除了在學術界，符凌斌也曾歷任急診醫學會理事、災難醫學會理事、消防局醫療指導醫師、衛生局諮詢委員、城市搜救隊醫療組成員等職位。在206台南大地震與花蓮大地震中，他進駐震災現場協助醫療任務，對台灣醫界在醫療專業、公共事務和學術研究方面做出卓越貢獻。
與死神拔河 夜行無懼、心中坦蕩
符凌斌17歲離開馬來西亞來到台灣，如今已經50歲，人生最精華的年代都奉獻在台灣。在急診行醫過程中，他常面臨病患生死關頭，急診專科醫師扎實訓練，讓他挽救許多病危患者，雖然也有無法挽救的時候，但每1次的努力都盡心盡力，急診醫師的名言「夜行無懼、心中坦蕩」正是他的寫照。
此外，在SARS和COVID-19疫情期間，急診醫護同仁謹守崗位保護整個醫療體系，也讓符凌斌深感職責重大，他一向樂於貢獻、不求回報並常說「如果沒有一點熱血，就無法完成這些事情」。隨著年紀漸長，他體會到奉獻付出是正確的，但熱血不能永遠持續，個人也需要有理財規劃，建立被動收入，才能將事業轉化為志業。
回顧這些年，符凌斌目睹醫界在健保框架下的發展每下愈況，看到一起工作的夥伴，尤其是護理師們，基於種種原因相繼離開工作崗位，感到非常難過。他期望離開的同事們能有更好的發展，不要忘了自己曾經是急診人，還是有那股熱血在的；也希望國家能善待這些醫療專業人員，改善工作環境，你我健康才能更有保障。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應