健康網》稍微活動卻汗流浹背？ 中醫：恐是體內熱氣未除

中醫說明，沒什麼活動卻渾身冒汗，可能是表層調節機制不良，或體內尚有熱氣未除；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日最怕汗水淋漓，激烈運動流汗很正常，可明明沒什麼活動，卻渾身冒汗，是身體出了狀況嗎？中醫師邵禹豪指出，這種情況中醫稱為「自汗」，原因可分為：表層調節機制不良，或體內尚有熱氣未除。

邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文說明，出汗可以調節體溫、幫助水分恆定，也可以幫助濕潤皮膚，對皮膚的代謝與健康相當重要。不過流汗會耗傷陰液與體內陽氣，需要適時補充水分與電解質，或在某些時機，使用補氣的藥物。

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莫名大量汗出2原因

●表層調節機制不良：表層調節需要依靠「衛氣」，是陽氣家族中的特殊部分，在內能夠溫養臟腑，在外能夠調節汗孔。倘若衛氣不足，肌表的開闔功能就會紊亂，無法約束汗液而無故汗出。臨床上還可以再細分成營衛不和、陽虛、氣虛，治療的方式略有不同。

●體內尚有熱氣未除：因體內熱氣未除，比方中於暑熱，卻無法好好發汗調節，或因內生性的火氣未除，持續悶燒於內。臨床上兩種情況的治療方式不同。

中醫指出，盜汗常見於更年期女性，與身體荷爾蒙急遽變化有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

夜間盜汗屬陰陽失衡

邵禹豪表示，入睡後，異常汗出，醒來後即停止的現象，稱為盜汗，常見於更年期女性，與身體荷爾蒙急遽變化有關，會合併燥熱感，特別容易在午後或夜間見到，故又被稱作潮熱。

邵禹豪說，盜汗的關鍵原因「水火不交」，屬於廣義的「陰陽失衡」。心火要能夠下潛，陽氣要能夠內收，腎水要能夠上濟，若以上的任一環節出問題，都有可能出現盜汗，同時也可能出現失眠、潮熱等現象。

陰血不足為盜汗主因之一

邵禹豪指出，陰血代表體內的物質層面，能夠構築人體的筋脈肉皮骨，包含血液、汗液，而陰血除了是材料外，也擁有一個主動功能「平衡」，能夠緩衝風寒、暑濕燥火帶來的劇烈變化。倘若長期日夜顛倒，作息紊亂、長期熬夜睡眠不足、抽菸、用腦過度，或女性進入更年期，都有可能出現陰血不足。

邵禹豪提到，治療陰血不足，還需要細分是陰虛盜汗與血虛盜汗兩類。陰虛盜汗容易合併口乾、潮熱，治療以滋陰潛陽為主；血虛盜汗者多面色蒼白或合併耳鳴頭暈，和大量出血有關。

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