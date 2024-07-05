健康網》減重飲食3種要素不可少 中醫教你這樣吃

醫師提醒，減重時不可少攝取蛋白質、碳水化合物、脂肪3種營養素，脂肪類可選擇酪梨、堅果、橄欖油等；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重菜單的原則是熱量赤字，攝取熱量小於每日需求，因此每日攝取的總熱量需要比每日總熱量消耗（TDEE）攝取少100-300 Kcal，不過翰醫堂中醫診所中醫師楊宗翰提醒，減重時不可少攝取蛋白質、碳水化合物、脂肪3種營養素，比例約為35-40％、40-45％、20-25％。

楊宗翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文表示，減重期間的營養素攝入量，應根據每個人的體重、活動量、減重目標等因素進行調整。大原則方向為：飲食需減少碳水化合物比例，並適量增加蛋白質與脂肪比重。

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蛋白質35-40%

蛋白質是減重期間的重要營養素，可以幫助增加飽腹感、提高基礎代謝率、減少肌肉流失。減重期間的蛋白質攝入量，應達到每公斤體重1.2-1.7克。

碳水化合物40-45%

碳水化合物是人體的主要能量來源。減重期間應選擇低升糖指數的碳水化合物，例如：全穀物、地瓜、糙米等。可以幫助保持血糖穩定、減少飢餓感。

脂肪20-25%

脂肪是人體必需的營養素，可以幫助吸收脂溶性維生素、促進激素合成、維持神經系統與皮膚代謝正常運作。減重期間應選擇健康脂肪，例如：酪梨、堅果、橄欖油等。

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