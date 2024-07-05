健康網》麻辣糖葫蘆爆紅 營養師：小心糖衣熱量陷阱

繼先前《晚安大小姐》一曲後，又有一洗腦神曲《麻辣糖葫蘆》出現，其中原創者才11歲，引發關注。（翻攝自IG）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期有一洗腦神曲《麻辣糖葫蘆》出現，歌詞中不斷出現「燙燙呼嚕呼嚕〜糖糖葫蘆葫蘆」等洗腦歌詞，無形中增添了消費者對糖葫蘆的購買欲望，但口感涮嘴之下很容易吃個2、3串，不知不覺就落入了熱量的陷阱當中。營養師高敏敏，水果裹上糖衣後比原本多出4-5倍的熱量，分享挑選3招，包括：1～2個月一串、選透明糖衣、優先選無糖衣水果。

營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏營養師」發文表示，雖然糖葫蘆成份很簡單，就是水果裹上糖衣再等待冷卻，不過未裹上糖衣的小番茄6顆大約是23大卡，裹上糖衣後卻多了4-5倍的熱量，大家別以為他是水果製成的甜點，就毫無節制的吃。

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糖葫蘆熱量圖鑑一次看

●小番茄糖葫蘆 6顆 / 105大卡。

●蜜餞番茄糖葫蘆 6顆 / 125大卡。

●草莓糖葫蘆 6顆 / 145大卡。

●橘子糖葫蘆 6片 / 155大卡。

●葡萄糖葫蘆 6顆 / 180大卡。

●山楂糖葫蘆 5顆 / 190大卡。

衛福部建議，每日精製糖攝取量 不超過整天總熱量的10%（最好控制在5%以下）；如果是葡萄、山楂這種本身甜度較高，再裹上糖衣更是讓熱量往上漲，因此吃原味的水果也是很美味。

挑選3建議

●1～2個月一串：可以偶爾解解嘴饞 久久吃一次，平時我們就吃天然水果就很美味。

●選透明糖衣：色彩過於鮮豔的糖葫蘆 有可能是糖衣中添加了色素，雖然紅色色素可食用 但畢竟是添加物，還是選透明的就好。

●優先選無糖衣水果：能吃新鮮水果就不裹糖衣，畢竟糖分攝取過多 會轉化為脂肪囤積體內。

高敏敏也建議，大家也不用矯枉過正如果貪吃了幾串糖葫蘆，就多跳幾次糖葫蘆舞，幫助消耗熱量也是不錯。

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