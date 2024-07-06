健康網》夏季護心顧腦 醫推4食物 藍莓、綠茶上榜

醫師指出，藍莓不僅熱量低，更含有豐富的抗氧化劑，能幫助抑制發炎反應、減少神經細胞的損傷。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入炎熱的夏季，除了補充水分外，又可以吃什麼來顧好神經和心臟呢？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢分享，4種當季蔬菜水果顧神經又護腦，包括：藍莓、綠茶、小黃瓜、紅龍果。

謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，夏天在戶外容易大量流汗脫水，一定要記得適時補充水分，才不會造成電解質不足，引發心悸、血壓降低等心臟負擔

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●藍莓：別小看那小小一顆的藍莓，它可是延緩老化的好幫手喔！藍莓不僅熱量低，更含有豐富的抗氧化劑，能幫助抑制發炎反應、減少神經細胞的損傷。除此之外，藍莓中的豐富營養還有保護心血管、活化大腦與記憶力的功效。

●綠茶：夏天來杯清涼的冷泡綠茶，簡直就是一大享受！綠茶中富含的兒茶素，是非常強大的抗氧化成分，可以幫助清除過多自由基，降低心血管疾病的風險。此外，其中含有的咖啡因、茶胺酸、植化素和類黃酮等營養成分，能幫助大腦工作更有效率，有助於強化記憶力與認知功能。

●小黃瓜：夏天的瓜果類正當時，小黃瓜就是個很不錯的選擇！小黃瓜含水量相當高，同時富含有助於利尿排毒的瓜氨酸，不僅能幫助補充缺乏的水分，又有消暑解熱的效果，更能促進血液循環，減少心血管損傷的機會。

●紅龍果：夏天是紅龍果最盛產的季節，紅龍果具有很高的營養價值，除了富含花青素和植化素，具有抗氧化功效外，同時含有豐富膳食纖維、鉀、鐵、鋅及維生素，有助於安定神經與維持神經細胞正常功能。

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