消基會驗市售嬰幼兒米食 5件鎘超標、1件鉛超標

消基會公布市售嬰幼兒可食米類製品調查檢測。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕消基會今天（5日）舉行市售嬰幼兒米食食品檢驗記者會，公布5件商品鎘含量超標、1件商品鉛含量超標，呼籲主管機關徹查。食品藥物管理署則說明，之前做過的稽查都合格，至於消基會的檢驗結果，已請地方衛生機關再查核。

今年2月，消基會在台北市和新北市的母嬰、嬰童用品專賣店、藥局、網路購物平台等販售通路購買40件主要成分為米類的樣品，類別包括粥、燉飯、炊飯、米精、米糊、米泥、米餅、米條、米菓、米棒；進口樣品有12件，類別有米餅、米棒、米圈圈、米泥、粥及雞肉泥。

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經檢測，這次40件樣品的「鉛」調查測試結果，有1件樣品「三立蔬菜味米餅」鉛檢出量大於我國限量標準的0.050mg/kg。

40件樣品的「鎘」檢驗結果，有5件樣品檢出超過限量標準0.040mg/kg，包括「展榮糙米麩（全素）」、1「（郭老師）寶寶米餅-糙米（濁水米）」、「美好人生／稻鴨有機米餅（原味）」、「（玉山碾米）纖米條」及「（瀚克寶寶）紫米米餅」。

消基會公布市售嬰幼兒可食米類製品調查檢測。（記者吳亮儀攝）

消基會董事長吳榮達表示，鉛及鎘檢出量超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」中嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品鉛及鎘限量的樣品，依照「食安法」規定，命限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

消基會也提醒消費者，消費者購買應挑選標示確實的商品、尤其專供嬰幼兒食用的食品，消費者在挑選時應慎重檢視標示內容是否完整確實；另外，5件「鎘」檢出量超過限量的樣品中有4件主要成分為糙米，消費者若在選購以糙米為主要原料的製品給嬰幼兒食用時應謹慎。

食藥署也針對消基會的檢驗回應，表示近日已啟動「113年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案」，由衛生機關查核該等製造業者，稽查重點包括食品業者登錄資訊、食品良好衛生規範（GHP）準則、食品安全監測計畫、強制檢驗、保存來源文件、食品追溯追蹤系統、產品標示等，並抽驗穀物原料及成品，加強嬰幼兒食品管理。

對於消基會的調查商品違反食安法的部分，已請地方衛生機關進行查核，違規者衛生機關將即依法處辦。

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