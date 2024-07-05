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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

6旬婦心房顫動長期心悸、頭暈 接受電燒手術獲新生

2024/07/05 15:12

陽明交大醫院團隊宣導心房顫動治療的重要性，籲民眾接受篩檢。（陽明交大醫院提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕國立陽明交通大學附設醫院今天舉辦「心臟蹦蹦跳不可忽視，認識心房顫動」衛教講座及篩檢活動。陽明交大醫院表示，心房顫動是最常見的心律不整之一，主要特徵是心房出現快速且不規律收縮，導致心跳可能過快或過慢，會增加中風、心衰竭等風險，心房顫動的治療必須重視，電燒手術是一種有效的方法。

陽醫心臟內科鄭文涵醫師說，心房顫動可能引起的心悸、疲勞、頭暈、呼吸困難和胸痛等不適症狀，也會增加血栓形成風險導致中風，甚至削弱心臟功能，增加心衰竭風險。

鄭文涵指出，電燒手術是治療心房顫動的有效方法，心房顫動症狀可能會完全消失，效果較藥物為佳、進而可減少或停止服用心律不整藥物，陽明交大醫院引進可測壓式的電燒導管，增加手術安全性，也減少手術時間，手術成功率可達9成5上，長期復發率約15-20%，提供患者更佳治療選擇。

陽明交大醫院護理師為民眾做心房顫動免費篩檢。（陽明交大醫院提供）

今天的活動請來一位60多歲王姓女患者現身說法，她說，因為心房顫動困擾多年，經常心悸、頭暈和疲倦，嚴重影響日常生活，她一直服用抗心律不整藥物，但效果沒有明顯改善，最後接受冷凍電燒手術，術後心跳恢復平穩，心房顫動明顯減少，現在已完全康復，不僅能和朋友唱歌，還能參加社區活動，重新找回對生活的熱情和希望。

陽明交大醫院曹玄明副院長也是中華民國心律醫學會理事長，他指出，心房顫動是一種需要及時治療的心律不整疾病，無論是傳統射頻電氣燒灼術，還是新興的冷凍導管消融術，均能夠有效控制病情，患者應與專業心臟科醫師討論，選擇最適合自己的治療方案。

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