「一條根」出現中國山寨貨 小心用了過敏紅腫

台灣一條根貼布遭中國仿冒，有SGS才是真品。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣在地「一條根」業者最近接到消費者反映，使用貼布後造成皮膚過敏紅腫刺痛的情況，看了消費者提供的產品照片才知道，又是中國山寨貨，透過網路銷售回台，不僅損及業者商譽，民眾貼了假的貼布還會傷身。

業者指出，台灣在地產製金門一條根貼布等產品，獲得國內、美國和澳洲專，最近卻接到民眾投訴電話，指使用貼布後皮膚過敏紅腫，原來民眾是從購物網買到中國的仿冒品。

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台灣一條根貼布遭中國仿冒，有SGS才是真品。（記者盧賢秀攝）

業者說，實際採購檢視仿冒產品，山寨貨從外包裝、印製的字體等都一模一樣，但仿冒品沒有一條根的成份，包裝上還標註有酸痛藥等字樣，這在台灣是違反藥事法的。

業者指出，一條根採用天然樹脂製成貼布，中國山寨品卻是採用常見的熱熔膠製成，以低價銷售，消費者黏貼在人體上容易造成皮膚過敏、紅腫、刺痛甚至破皮，傷害民眾身體。

業者提醒消費者購買時要特別注意，外包裝正面仿冒品標示「G.M.P」、痛「藥」膠布，真品則標示「SGS」、專業製造，仿冒品包裝背面條列內容成份沒有「一條根」，貼布質地方面仿冒品因採熱熔膠產製較為硬，真品則較為軟Q，請民眾注意分辨真偽，如果買到便宜的假貨，也不要使用，以免傷身。

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