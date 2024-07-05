太熱！建築工心律不整昏倒 同事與消防員聯手成功搶命

竹北消防分隊救護人員在救護車上以自動心肺復甦機和自動給氧器，提升急救效能。（新竹縣消防局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕67歲賴姓水電工人，上月在新竹縣竹北市建築工地裝設電燈時突然不醒人事，同事見狀打119電話求救，並在派遣員的指導下由4名同事輪流為患者按壓CPR，消防救護人員趕到後，現場電擊兩次，賴男到院後恢復生命徵象，住院休養一星期後康復出院。

新竹縣政府消防局表示，這起意外發生在６月17日酷熱的下午2點許，竹北消防分隊3名救護員楊永正、湯育澍及莊佳潔獲報馳赴現場，接手急救賴姓水電工，以AED監測，給予高濃度氧氣、進階呼吸道、骨內針輸液等處置，同時使用自動肺復甦機及自動給氧器提高急救效能。患者在現場兩度出現可電擊心率，救護員以AED成功去顫，隨後送醫急救。

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竹北消防分隊3名救護員楊永正（左起三人）、莊佳潔和湯育澍，藉著紮實的基礎訓練以及絕佳的默契，成功將患者從鬼門關前救回。（新竹縣消防局提供）

東元綜合醫院副院長林鎮宇指出，病人到院後，急診室醫師持續CPR並插管，沒多久即恢復血壓和心跳；在全身電腦斷層掃描，確定沒有主動脈剝離及顱內出血或腹內出血後，送心導管室做心臟血管攝影檢查，發現血管攝影正常。之後病人於加護病房觀察兩天後恢復意識拔管轉普通病房，出院診斷是心律不整。

林鎮宇表示，一般認為心肌梗塞好發於冬天，但其實夏天也會有心血管疾病。因為溫度上升會導致血液變得粘稠，增加血栓形成的機會；而天氣熱又少喝水，在嚴重脫水下，容易造成電解質不平衡，而發生致命性的心律不整。

在家休養的賴姓水電工，恢復良好沒有後遺症，只是覺得胸部「痛死了」。賴男說，當時他正在裝設電燈，覺得非常熱就稍事休息，並去上了廁所，沒想到返回工地時就不支倒地。他感謝同事和消防人員的救治，將他從鬼門關前救回。

竹北消防分隊救護人員在救護車上以自動心肺復甦機和自動給氧器，提升急救效能。（新竹縣消防局提供）

到院前心肺功能停止患者的處置，第一時間的CPR最為重要。（新竹縣消防局提供）

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