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健康網》吃西瓜也可以很輕鬆！ 農糧署授「不沾手」切法
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天就是要吃西瓜，但吃和切西瓜好麻煩。農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享西瓜簡單3切法，若想要輕鬆去籽就用對紋切；若想要優雅品嘗就用不沾手切法，切割井字狀後再沿著果皮切割，以湯匙挖取；若想要方便拿取就用井字切。
農糧署表示，依果肉顏色可略分為紅、黃兩類，紅肉：富含維生素A及茄紅素，常見有紅肉大西瓜（華寶）、紅肉小西瓜（黑美人、台農6號、甜美人），及黃皮小西瓜（黛安娜）等。黃肉：則含較多瓜胺酸成分，常見有黃肉或黃橙肉小西瓜（新蘭、甜佳人、金蘭），或是黃皮橙肉小西瓜（澎湖5號）。
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西瓜簡單3切法
對紋切—輕鬆去籽
西瓜籽會沿著深色花紋處生長，沿著果皮淺色花紋邊緣處切，挑籽很方便。
不沾手切—優雅品嚐
西瓜剖半果肉朝上，將果肉切割井字狀，沿著果皮切割，再使用湯匙挖取。
井字切—方便拿取
西瓜剖半果肉面朝下，先直切再橫切（如井字狀），呈現長條型方便拿取。宴客方便、想要多人一起品嚐也可以。
農糧署提到，未切的西瓜可放陰涼通風處4-5天，或放置冷藏約2-3週；已切就用保鮮膜包覆切口，放進冰箱冷藏、盡快吃完。保存口訣：「未熟」開箱通風放陰涼，「成熟」紙巾包裹放冷藏。
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