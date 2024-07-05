流感疫情升溫 高雄民生醫院每日開設「急性上呼吸道門診」

高雄市立醫院因應流感疫情升溫，每日開設「急性上呼吸道門診」，出入務必配戴口罩。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕衛福部疾管署宣布上週門急診類流感就診10.1萬餘人次，近4週社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多，為因應疫情升溫，評估高雄近期仍呈上升趨勢，7月中旬後可能進入高原期，市立民生醫院自即日起每日開設「急性上呼吸道門診」，可線上預約或現場掛號，民眾可多加運用。

根據疾管署統計，從去年10月進入本流感季以來，累計6月底共計1212例流感重症，以65歲以上長者占57%為多；其中死亡230例，重症及死亡個案均有75%以上未接種流感疫苗。

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民生醫院今指出，依疫情監測資料顯示，近期類流感疫情上升且處流行期，近4周內須留意疫情後續變化，民生醫院因應COVID-19及流感等呼吸道疾病疫情上升，所有人員進入民生醫院務必配戴口罩，實施期限至7月31日止，日後將依照疫情滾動式修正期限。

市立民生醫院自即日起每日開設「急性上呼吸道門診」，可線上預約或現場掛號，請社區民眾多加運用；看診時段：星期一~星期五上午診、下午診、夜診；星期六~星期日上午診：看診時間:上午9:00~12:00、下午14:00~17:00、夜診18:00~21:00，現場掛號自上午8:00~11:30、下午8:00~16:30、夜診8:00~20:30，星期日掛號批價需至急診批價櫃檯。

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