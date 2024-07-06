健康網》小暑來了當心中暑！ 冰敷腋下極泉穴降溫快

中醫表示，天熱時體內臟腑的溫度也會升高，最適合按壓位於腋下附近的極泉穴；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（6日）為節氣小暑，潮州馬光中醫診所醫師徐丞彥指出，天熱時，體內臟腑的溫度也會升高，最適合按壓位於腋下附近的極泉穴，除了能釋放胸腔內鬱悶的壓力外，若不幸中暑，可以冰敷腋下，冷卻極泉穴，讓身體能由內而外降溫，緩解不適。

徐丞彥表示，悶熱的天氣會讓代謝速度、消耗體內營養、體內代謝廢物增加，即是中醫所言「壯火食氣」，人容易因此變得疲倦，甚至昏沉。身體散熱系統會加速心跳，搭配肺臟的呼吸頻率，使熱從鼻孔或汗孔排出。若心臟不健康會讓人體散熱異常，因此在小暑時節，養心顯得相當重要。

請繼續往下閱讀...

養心按極泉穴

徐丞彥說明，位於腋下附近的極泉穴，是心經從胸腔出來到手臂的第一穴道，是身體最容易流汗的位置之一，胸腔內壓力的宣洩也是從這出來。當天氣濕熱或心煩氣躁有胸悶氣短感時，極泉穴附近會因此有腫脹的情況，這時按壓極泉穴，並活動手臂，使胸腔內鬱悶的氣血壓力釋放至雙手，此外，還能緩解上肢末梢循環不佳所導致的麻、抽筋、冰冷。

中醫指出，小暑時節養心可以按極泉穴，還可以透過中藥、針灸、三伏貼，來預防與治療心血管疾病。（馬光中醫診所提供）

徐丞彥提到，平常應盡量減少在陽光正烈時戶外活動，並注意水分攝取保持身體涼爽。但若不幸中暑可以藉由身體降溫，來減緩不適，降溫首選就是「冰敷腋下」，也是極泉穴的位置。中醫理論強調「其華在面，開竅於舌」，若發現中暑者面紅耳赤時，意識尚可時，可以請他將冰塊含在舌下，幫助降溫。

中醫4招助養心

徐丞彥表示，中醫除了有針、藥，夏季的三伏貼與經絡放血，也是預防和治療心血管疾病的方法。比起一般廣為熟知的血壓、心跳，中醫能透過脈搏的位置、張力、流暢度、節律甚至元氣、情緒壓力得出線索。另外，也推薦夏日最佳消暑聖品，仙草水與米苔目，吃了能「清涼一夏」。

潮州馬光中醫診所醫師徐丞彥。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法